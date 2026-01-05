Atacantul naționalei a ajuns la un acord cu chinezii de la Dalian Yingbo, formație din prima ligă asiatică, preferând oferta financiară din Est în detrimentul unei reveniri în Superliga, unde a fost dorit insistent de marile rivale bucureștene, dar care nu i-au putut satisface pretențiile salariale.



Rămas fără angajament încă din 1 septembrie 2025, după despărțirea de turcii de la Bodrum FK, vârful născut la Marghita a ales să părăsească din nou Europa. Deși cota sa de piață a scăzut la 900.000 de euro, Pușcaș a reușit să obțină un contract avantajos în China. Presa asiatică a anunțat oficial mutarea, notând că românul a bătut palma cu noua sa echipă pe 4 ianuarie.



„Câștig uriaș! Dalian l-a transferat pe fostul atacant de la Inter Milano prin transfer gratuit. Pe 4 ianuarie 2026, conform relatărilor din presa străină, fostul atacant de la Inter Milano și internaționalul român George Pușcaș s-a alăturat echipei Dalian Yingbo din Superliga Chineză. Pușcaș și-a reziliat contractul cu Bodrumspor și este acum liber de contract, eligibil să se alăture echipei Dalian prin transfer gratuit. El a ajuns deja la un acord cu noul club și urmează anunțul oficial”, au scris chinezii, citați de Fanatik.



Pretențiile salariale au blocat revenirea în România



Înainte de a accepta provocarea din Asia, Pușcaș a fost o țintă reală pentru granzii din București. Atât Dinamo, cât și Rapid au încercat în această iarnă să-l repatrieze pe atacantul care a strâns 46 de selecții sub tricolor, dar negocierile s-au blocat din cauza pretențiilor financiare considerate exagerate de echipele din România.



Antrenorii celor două echipe au confirmat interesul, dar au admis că sumele vehiculate au fost peste puterea cluburilor din Superliga.



„Este un jucător bun. Am discutat despre el și în vară, poate și iarna trecută”, a spus Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo.



De cealaltă parte, Costel Gâlcă a fost mult mai tranșant: „George Pușcaș este un jucător foarte bun, însă salariul pe care îl cere este imposibil de oferit.”

