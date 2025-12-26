Dorit de Dinamo, se pare că atacantul român va alege altă destinație, deoarece pretențiile sale financiare nu pot fi acoperite de echipele din Superliga României. După ce a evoluat ultima oară în Turcia, la Bodrum, se pare că Pușcaș va lua drumul Chinei.



Echipa care vrea să-l transfere pe internaționalul român este Dalian Yingbo, aflată pe locul 11 în prima ligă chineză. Rămâne de văzut ce salariu îi va oferi clubul pentru a-l convinge pe Pușcaș să părăsească Europa.

George Pușcaș, dorit de Dalian Yingbo



La Dalian Yingbo, Pușcaș ar urma să meargă pentru a-l înlocui pe Cephas Malele, fostul jucător de la FC Argeș și CFR Cluj.



"Lui Pușcaș îi surâde ideea de a juca în China, deoarece poate câștiga mai mulți bani. Jucătorul este liber de contract de câteva luni și este nerăbdător să se alăture unei noi echipe pe piața transferurilor de iarnă.



Înainte, Pușcaș a fost în contact cu echipe din România și Croația, dar nu s-au ajuns la un acord din cauza cerințelor salariale. Acum, odată cu oferta lui Dalian, Superliga Chineză a devenit cea mai probabilă următoare destinație pentru Pușcaș", notează publicația chineză 163.com.



La Bodrum, Pușcaș încasa 70.000 de euro lunar.



În cazul în care George Pușcaș nu va reuși să își găsească echipă până la finalul perioadei de mercato, internaționalul român ar putea lua totuși în considerare posibilitatea să semneze cu Dinamo, însă va fi nevoit să își scadă pretențiile financiare.



Ultima experiență a vârfului fost în Turcia, la Bodrum FK, unde a avut un sezon solid, cu 11 goluri și patru pase decisive în 38 de meciuri disputate în toate competițiile.



În prezent, atacantul în vârstă de 29 de ani este cotat la 900.000 de euro, potrivit Transfermarkt.

