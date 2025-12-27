Dorit de Dinamo, se pare că atacantul român va alege altă destinație, deoarece pretențiile sale financiare nu pot fi acoperite de echipele din Superliga României. După ce a evoluat ultima oară în Turcia, la Bodrum, se pare că Pușcaș va lua drumul Chinei.



Evident, pentru că este liber de contract de șase luni, Pușcaș a pierdut și contactul cu echipa națională, iar Mihai Stoichiță îi oferă un sfat prețios, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.



Mihai Stoichiță îi transmite un mesaj lui George Pușcaș



Directorul tehnic de la FRF îi transmite lui Pușcaș să aleagă o echipă la care poate să prindă cât mai multe minute. Oricum, situația în care a ajuns internaționalul român îi ridică semne de întrebare fostului antrenor.



”I-aș recomanda să se întoarcă unde joacă sau să se ducă dacă nu e de întors. Este un băiat admirabil, care se dăruiește, dar nu înțeleg ce s-a întâmplat cu el”, a spus Stoichiță.



La Bodrum, Pușcaș încasa 70.000 de euro lunar.



În cazul în care George Pușcaș nu va reuși să își găsească echipă până la finalul perioadei de mercato, internaționalul român ar putea lua totuși în considerare posibilitatea să semneze cu Dinamo, însă va fi nevoit să își scadă pretențiile financiare.



Ultima experiență a vârfului fost în Turcia, la Bodrum FK, unde a avut un sezon solid, cu 11 goluri și patru pase decisive în 38 de meciuri disputate în toate competițiile.



În prezent, atacantul în vârstă de 29 de ani este cotat la 900.000 de euro, potrivit Transfermarkt.

