Marius Marin și-a ales următoarea destinație! Cu ce echipe negociază mijlocașul Stranieri
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Mijlocașul naționalei este gata să schimbe campionatul la finalul acestui sezon, odată cu expirarea contractului său.

TAGS:
PisaSerie Amarius marin
Din articol

După opt ani petrecuți în tricoul italienilor, jucătorul atrage un interes major din străinătate, iar mutarea carierei sale este iminentă.

Internaționalul român de 27 de ani este intens monitorizat în această perioadă, fiind gata de o nouă provocare profesională. Potrivit jurnaliștilor de la platforma de specialitate Transferfeed, Marius Marin se află pe lista scurtă a celor de la Sevilla, PAOK Salonic și AEK Atena.

Interesul grecilor de la AEK nu este o noutate, aceștia încercând să realizeze mutarea încă din iarnă. Deși negocierile au stagnat la acea vreme, discuțiile au șanse mari să fie reluate în vară. De asemenea, PAOK a apărut recent pe radarul fotbalistului, variantă care îi deschide ușa unei colaborări cu antrenorul român Răzvan Lucescu (57 de ani).


O accidentare recentă menține suspansul pe piața transferurilor

Situația mutării rămâne totuși sub semnul întrebării în Spania. Conducerea celor de la Sevilla ezită în acest moment, din cauza unor probleme medicale care i-au dat bătăi de cap românului. În urmă cu mai bine de o lună, mijlocașul a părăsit terenul din cauza unei accidentări la genunchi, fiind înlocuit încă din minutul 11 al duelului pe care Pisa l-a disputat cu Cagliari în campionat.

Interes pentru serviciile mijlocașului a existat și pe plan intern, la startul actualului sezon. Torino și Sampdoria au insistat pentru a obține semnătura sa, dar clubul din Cizma a solicitat 3,5 milioane de euro, sumă care a blocat definitiv negocierile. Acum, formația italiană riscă să îl piardă gratis.

Cu o cotă de piață de 3 milioane de euro, potrivit platformei Transfermarkt, fotbalistul lasă în urmă un bilanț impresionant la Pisa. În cei șapte ani de prezențe constante pe teren pentru italieni, a adunat 267 de meciuri, 7 goluri și 12 pase decisive. Doar în actuala stagiune din Serie A, Marin a bifat 20 de apariții, experiență la care se adaugă și cele 36 de meciuri jucate cu succes pentru prima reprezentativă a României.

Publicitate
  • Marius marin 02
×
ÎNAPOI LA ARTICOL
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ilie Bolojan: „Va creşte vârsta de pensionare a militarilor, a poliţiştilor, nu există altă posibilitate"
ARTICOLE PE SUBIECT
ULTIMELE STIRI
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Recomandarile redactiei
Alte subiecte de interes
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!