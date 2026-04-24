Marius Marin și-a ales următoarea destinație! Cu ce echipe negociază mijlocașul

După opt ani petrecuți în tricoul italienilor, jucătorul atrage un interes major din străinătate, iar mutarea carierei sale este iminentă.

Internaționalul român de 27 de ani este intens monitorizat în această perioadă, fiind gata de o nouă provocare profesională. Potrivit jurnaliștilor de la platforma de specialitate Transferfeed, Marius Marin se află pe lista scurtă a celor de la Sevilla, PAOK Salonic și AEK Atena.

Interesul grecilor de la AEK nu este o noutate, aceștia încercând să realizeze mutarea încă din iarnă. Deși negocierile au stagnat la acea vreme, discuțiile au șanse mari să fie reluate în vară. De asemenea, PAOK a apărut recent pe radarul fotbalistului, variantă care îi deschide ușa unei colaborări cu antrenorul român Răzvan Lucescu (57 de ani).



