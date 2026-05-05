Ajuns la Pisa încă din 2018, Marius Marin a intrat în istoria clubului, cu nu mai puțin de 268 de meciuri - record în era modernă pentru formația toscană. Mijlocașul a luat startul din Serie C, a petrecut nu mai puțin de 6 sezoane în Serie B, iar vara trecută a făcut pasul în premieră în elita fotbalului italian.

Transferul lui Marius Marin la Sevilla, pus pe "hold". Italienii dezvăluie cele două motive

Actuala stagiune a fost una foarte modestă pentru Pisa, care se va întoarce în Serie B, după ce retrogradarea s-a confirmat și matematic. Marius Marin nu a mai jucat din martie, după ce a suferit o accidentare la genunchi într-un meci cu Cagliari.

Marin este monitorizat de luni bune de Sevilla, care ar vrea să îl transfere gratis în vară, când românul devine liber de contract. Mutarea a fost pusă însă pe "hold", iar presa italiană explică motivele.

Clubul andaluz așteaptă să vadă cum decurge recuperarea lui Marius Marin și când va putea reveni pe teren. În prezent, mijlocașul se antrenează individual, însă nu este stabilită o dată clară pentru revenirea pe gazon, notează Tuttomercatoweb.

De asemenea, Sevilla așteaptă finalul sezonului pentru a vedea dacă va juca și la anul în LaLiga. Andaluzii se află într-o situație critică, iar cu 4 runde înainte de finalul sezonului sunt pe locul 17, cu 37 de puncte, doar unul peste zona roșie.

În cazul în care Marius Marin se va recupera în timp util, iar Sevilla va evita retrogradarea, sunt șanse mari ca mijlocașul să facă pasul în LaLiga din vară. Tot în campionatul Spaniei joacă și internaționalii români Andrei Rațiu (Rayo Vallecano) și Ionuț Radu (Celta Vigo).