Dennis Man a început titular, dar internaționalul român nu a mai revenit pe teren după pauză. Peter Bosz l-a schimbat la începutul reprizei secunde, trimițându-l în loc pe tânărul Edwin Bajraktarevic.



Dennis Man, schimbat la pauză!



Man a avut o primă parte decentă, însă fără realizări importante. A jucat 45 de minute, fără gol și fără pasă decisivă, iar cifrele arată o prestație discretă în ofensivă. Totuși, mijlocașul român s-a implicat în dueluri și a încercat de cinci ori driblingul, reușind de două ori să-și depășească adversarul.



Conform Sofascore, Dennis Man a primit nota 6.9, pe baza următoarelor statistici: 34 de atingeri, 22 de pase reușite din 25 (88% acuratețe), un duel câștigat din doi și 7 posesii pierdute.



Meciul este în plină desfășurare, iar Sport.ro vă va ține la curent cu scorul final. În momentul redactării acestui articol, Telstar are 1-0 pe tabelă.

