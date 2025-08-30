Dan Nistor, în stilul caracteristic imediat după victoria lui U Cluj: „Și jucătorii din campionatele mari s-ar încurca în minge aici”

Dan Nistor, în stilul caracteristic imediat după victoria lui U Cluj: „Și jucătorii din campionatele mari s-ar încurca în minge aici"
Dan Nistor a oferit o declarație în stilul caracteristic după victoria cu Unirea Slobozia.

U ClujSuperligaUnirea SloboziaDan Nistor
U Cluj s-a impus cu 1-0 în fața Unirii Slobozia, într-un meci din etapa a opta a Superligii. Partida a putut fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Unicul gol al partidei a fost marcat de Dan Nistor în minutul 54, în urma unei devieri a lui Atanas Trică.

Dan Nistor: „Și jucătorii din campionatele mari s-ar încurca în minge aici”

Dan Nistor, omul care a decis partida jucată la Clinceni, spera ca victoria de dinaintea pauzei competiționale să îi ajute pe ardeleni.

Mijlocașul a taxat starea gazonului de la Clinceni și a explicat că orice fotbalist s-ar încurca în minge dacă ar juca pe o asemenea suprafață.

„Păcat că acest gol a venit în etapa a șaptea, ați văzut ce condiții sunt la Clinceni, cred că și jucătorii din campionatele mari s-ar încurca în minge pe un asemenea teren.

Cred că această pauză e bine-venită mai ales că avem un jucător nou, sper ca această victorie să fie începutul unei reveniri.

Mă bucur că am spart gheața și că am reușit să marchez. Sper ca aceste 3 puncte să reprezinte un nou început pentru noi.

E și normal ca așteptările să fie mari de la noi. Am terminat pe locul 4 în sezonul trecut și am jucat în Conference League. Primordial va fi acum să ne calificăm în play-off”, a spus Dan Nistor în urma victoriei cu Unirea Slobozia.

Victoria lui U Cluj din această etapă i-a urcat pe ardelenei pe locul șase în Superliga, în timp ce Unirea Slobozia a căzut pe poziția a opta.

