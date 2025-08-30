Dennis Man a fost titular la noua sa echipă, dar a rezistat o singură repriză pe teren. La pauză, internaționalul român a fost înlocuit de antrenorul Peter Bosz cu Esmir Bajraktarevic.

Dennis Man, făcut praf de olandezi

În mod surprinzător, Telstar a marcat de două ori pe terenul lui PSV, mai întâi în minutul 21 prin Owusu, iar, mai apoi, în minutul 65, prirn Brouwer.

Olandezii au dat de pământ cu PSV pentru prestația din meciul cu Telstar, iar Dennis Man nu a fost nici el iertat. Jurnaliștii batavi au scris că internaționalul român a avut o evoluție dezastruoasă în prima parte a meciului, motiv pentru care Bosz a decis să îl scoată din teren.

”PSV a avut o seară de sâmbătă dezastruoasă, pierzând cu 2-0 în fața celor de la Telstar. Înfrângerea nu a fost deloc nemeritată, deoarece echipa promovată recent a fost superioară în cea mai mare parte a meciului.

Principala preocupare a suporterilor lui PSV înainte de meci era câte goluri va marca echipa lor în fața lui Telstar. Însă echipa surpriză, promovată recent, s-a dovedit a fi forța dominantă în Eindhoven în primele faze ale jocului.

PSV a fost o mare dezamăgire și s-a chinuit în fața unei echipe energice de la Telstar. În atac, echipa din Eindhoven nu a creat aproape nimic. Antrenorul Peter Bosz nu a avut altă opțiune decât să intervină decisiv la pauză. L-a lăsat pe extrema dreaptă, Dennis Man, în vestiar, după ce a avut o primă repriză dezastruoasă.

De asemenea, extrema stângă Ruben van Bommel și fundașul central Yarek Gasiorowski au fost înlocuiți. În locul lor, au fost introduși Ricardo Pepi, Esmir Bajraktarevic și Joey Veerman”, a scris omroepbrabant.nl.

”Man, unul dintre cei mai slabi jucători!”

De altfel, cei de la Gelder Lander nu s-au rezumat la a spune că internaționalul român a fost invizibil. Batavii au scris că Man a fost printre cei mai slabi jucători de pe teren.

"Man a fost unul dintre cei mai slabi jucători până la pauză și nu a putut trece de nimeni în flanc. Bajraktarevic a creat mai multe ocazii într-un minut decât a făcut-o Man o repriză întreagă", au scris și cei de la De Gelderlander.

