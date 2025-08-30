Internaționalul român a fost din nou schimbat la pauză, de data aceasta în meciul pierdut rușinos de „lanterna roșie” Telstar, scor 0-2, chiar pe Philips Stadion.



Man a rezistat doar 45 de minute, fiind înlocuit de Bajraktarevic la scorul de 0-1. În ciuda prestației modeste a echipei, românul a primit nota 6,9 pe Sofascore, cu cifre corecte: 34 de atingeri, 22 de pase reușite din 25 (88%), două driblinguri reușite din cinci și șapte mingi pierdute.



Dennis Man, martor la o rușine grosolană în Olanda!



PSV a primit primul gol în minutul 21, prin Owusu, iar după pauză Brouwer a majorat diferența. Nici schimbările lui Peter Bosz, care a scos trei titulari, nu au schimbat fața jocului.



Eșecul e unul istoric! Telstar, aflată la primul sezon în Eredivisie după 1978, a bifat prima victorie după 57 de ani în fața lui PSV și chiar prima în acest sezon. Presa olandeză vorbește despre „unul dintre cele mai mari șocuri din istoria campionatului”.



În ciuda înfrângerii, PSV rămâne pe locul secund cu 9 puncte, în timp ce Telstar urcă pe 12, cu 4 puncte.

