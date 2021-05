Dennis Man ar putea pleca de la Parma in aceasta vara! O echipa de Europa League este pe urmele lui

Din articol Man, dorit si in Serie A

Dennis Man nu isi doreste sa evolueze in Serie B.

Atacantul roman a purtat deja o discutie cu conducerea celor de la Parma, iar intentiile sale sunt clare. Insa clubul nu este de acord, deoarece proiectul lor este unul pe termen lung, iar Man este un om esential in planul pe termen lung al echipei.

Potrivit turcilor de la Fotospor, Trabzonspor, echipa aflata pe locul 4 in Turcia, se intereseaza de serviciile jucatorului roman. Daca Parma va retrograda, atunci Trabzonspor isi doreste sa il imprumute pe Man timp de un sezon. Astfel, daca Parma ar reveni in Serie A, si Dennis Man s-ar intoarce.

Parma a refuzat oferta. Turcii le-au transmis insa italienilor ca oferta lor ramane valabila pana la sfarsitul Campionatului European. Problema este ca Trabzonspor vrea sa ii plateasca doar salariul lui Dennis Man, in timp ce Parma ar fi dispusa sa negocieze daca s-ar lua in calcul si o suma in schimbul unui eventual imprumut.

Parma este ca si retrogradata in Serie B. Transferat in iarna de la FCSB, pentru 11 milioane de euro, Man a marcat de doua ori in 14 partide in acest sezon, insa din cauza unei accidentari acesta si-a incheiat sezonul.

Tranbzonspor, echipa la care in trecut a evoluat si Alexandru Bourceanu, este pe 4 in Turcia, loc ce ii asigura prezenta in preliminariile Europa League.

Fiorentina s-a aratat interesata de serviciile lui Man, purtand deja negocieri cu sefii Parmei. Echipa 'viola' si l-a dorit pe Man inca dinainte ca fotbalistul sa ajunga in Serie A.

Fiorentina a dat inapoi din cauza pretentiilor financiare prea mari ale lui Gigi Becali, care voia 15 milioane de euro in schimbul lui Man. Acum oficialii Fiorentinei sunt dispusi sa plateasca aceasta suma catre Parma, vazand cat de bine s-a acomodat fotbalistul in prima liga italiana. (Detalii Aici)