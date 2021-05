Duminica LIVE de la 17:00 | Simona Halep joaca in ziua de Paste! Adversara sa din China nu a castigat niciun set contra romancei in primele doua meciuri directe

Simona Halep va lupta in ziua de Paste pentru calificarea in optimile turneului WTA 1000 de la Madrid.

Simona Halep joaca cu Saisai Zheng (27 de ani, 57 WTA) pentru calificarea in optimile de finala ale competitiei WTA 1000 de la Madrid. Partida va avea loc duminica, 2 mai, de la ora 17:00.

Halep o conduce cu 2-0 la meciurile directe pe Zheng. A mai intalnit-o la Shenzhen si Wimbledon, in 2015, respectiv 2018. In China, Simona s-a impus cu 6-2, 6-3, iar la Londra, scor 7-5, 6-0, un scor in oglinda cu cel reusit in primul tur la Madrid in acest turneu, contra Sarei Sorribes Tormo.

Saisai Zheng este detinatoarea unui titlu WTA, pe care l-a castigat la San Jose, in 2019. Atat Simona Halep, cat si jucatoarea din China o au ca idol pe Justine Henin. Cea mai buna performanta reusita de Zheng la un turneu de mare slem ramane turul 2, atins la US Open in trei randuri, Australian Open de doua ori si la Wimbledon, intr-o singura ocazie.

Jucatoarea mai buna a meciului dintre Simona Halep si Saisai Zheng va juca in optimi impotriva castigatoarei confruntarii dintre Elise Mertens (16 WTA) vs. Elena Rybakina (22 WTA).

Halep vs. Zheng va fi transmis live text pe www.sport.ro.

Schedule for Sunday: ????????Simona Halep vs ????????Saisai Zheng - Around 16:00 Event time, 17:00 Rou, 10am US EDT.#MMOPEN pic.twitter.com/N07o6EG96m — ????????WTA Romania???????? (@WTARomania) May 1, 2021