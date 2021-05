Viitorul - Dinamo, LIVE de la 18:30 | Duel tare intre echipele de pe locurile de baraj! Ambele echipe vin dupa o victorie in playout

Urmarim si comentam impreuna meciul dintre FC Viitorul si Dinamo pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

Viitorul o primeste pe Dinamo pe teren propriu in meciul din etapa cu numarul cinci din playout. Ambele echipe vin dupa cate o victorie si se afla pe locurile de baraj.

Echipa lui Catalin Anghel se afla pe locul 7 in clasament, cu 22 de puncte obtinute, in timp ce Dinamo se afla pe locul 8, cu patru puncte mai putin.

'Cainii' au reusit sa obtina prima victorie dupa unsprezece meciuri consecutive in care nu au castigat in Liga 1, cea mai lunga astfel de serie din istorie. Dinamo s-a impus pe teren propriu cu Voluntari si are nevoie de inca o victorie pentru a spera ca scapa de retrogradare.

De cealalta parte, Viitorul are 5 infrangeri si doua victorii in ultimele meciuri din campionat, dar vine dupa victoria de pe terenul lui Poli Iasi, 0-3.

In sezonul regulat, Viitorul s-a impus in ambele meciuri, cu 5-0 in ultima intalnire, dar Dinamo a reusit sa ii elimine pe constanteni din Cupa Romaniei.