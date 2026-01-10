Cele două echipe și-au dat întâlnire sâmbătă seară la Eindhoven pe ”Philips Stadion”, într-un meci în care PSV a punctat de patru ori doar în prima parte a meciului!



Dennis Man face legea pe teren! Gol de generic reușit în thriller-ul lui PSV



În actul secund, Dennis Man, care a semnat cu gruparea olandeză la mijlocul lui august, și-a trecut în cont al cincilea gol în toate competițiile pentru noua sa echipă.



Fotbalistul l-a învins pe Stijn van Gassel cu un șut violent din interiorul careului.



Dennis Man s-a mai făcut remarcat cu Excelsior și în prima repriză, după ce i-a oferit o pasă decisivă lui Paul Wanner, cel care a deblocat tabela de marcaj în minutul 8 al confruntării.

