PSV o întâlnește pe Excelsior în etapa #18 din Eredivisie.

Cele două echipe și-au dat întâlnire sâmbătă seară la Eindhoven pe ”Philips Stadion”, într-un meci în care PSV a punctat de patru ori doar în prima parte a meciului!

Dennis Man face legea pe teren! Gol de generic reușit în thriller-ul lui PSV

În actul secund, Dennis Man, care a semnat cu gruparea olandeză la mijlocul lui august, și-a trecut în cont al cincilea gol în toate competițiile pentru noua sa echipă.

Fotbalistul l-a învins pe Stijn van Gassel cu un șut violent din interiorul careului.

Dennis Man s-a mai făcut remarcat cu Excelsior și în prima repriză, după ce i-a oferit o pasă decisivă lui Paul Wanner, cel care a deblocat tabela de marcaj în minutul 8 al confruntării.

Cotat la 13 milioane de euro de site-urile de specialitate, Dennis Man a semnat în august un contract cu PSV valabil până la finalul stagiunii 2028/29.

Man are până acum trei goluri în Eredivisie, unde și-a trecut în cont și șase assist-uri, dar și două goluri din cele șase apariții din UEFA Champions League.

