Împrumutat la Eyupspor după ce nu a reușit să se ridice la nivelul așteptărilor la Trabzonspor, internaționalul român nu a reușit să impresioneze.

Denis Drăguș a anunțat că vrea să meargă la Gaziantep

Astfel, s-a vorbit din nou despre o revenire a fotbalistului român la Gaziantep, acolo unde a avut niște cifre senzaționale sub comanda lui Marius Șumudică. Totuși, pe final de 2025, turcii au anunțat că Trabzonspor ia în considerare să îl păstreze pe Drăguș în lot pentru restul acestui sezon având în vedere problemele din compartimentul ofensiv.

De asemenea, s-a vorbit și despre un posibil transfer în Spania, Italia sau chiar în Arabia Saudită.

Totuși, turcii susțin că Denis Drăguș este convins în privința echipei la care își dorește să ajungă și le-ar fi comunicat acest lucru celor de la Trabzonspor. GaziantepOlusum a scris în prima zi din 2026 faptul că Drăguș i-a informat pe cei de la Trabzonspor că își dorește să meargă la Gaziantep, astfel că transferul va fi oficializat în următoarele zile.

Denis Drăguș este unul dintre jucătorii de la Trabzonspor aflați pe lista lui Burak Yilmaz, antrenorul lui Gaziantep. Pe lângă internaționalul român, Yilmaz îl dorește la echipă și pe Kazeem Olaigbe, iar Sozcu a anunțat că Gaziantep a făcut deja oferte oficiale pentru cei doi jucători.

De altfel, turcii scriu că negocierile se vor intensifica în următoarele zile, însă Gaziantep ar prioritiza aceste mutări și nu va gândi alte transferuri înainte ca cei Drăguș și Olaigbe să ajungă în lotul lui Yilmaz.