În timp ce atacantul se află în cantonamentul echipei naționale, în pregătirea meciurilor din luna noiembrie, clubul său, Eyupspor, a fost zguduit de o lovitură de proporții.



Murat Ozkaya, președintele formației la care joacă Drăguș, a fost arestat preventiv, alături de alte șapte persoane, în urma unei anchete masive privind pariurile ilegale și trucarea meciurilor.



1.024 de jucători trimiși în fața Comisiei de Disciplină



Scandalul e departe de a se opri aici. Federația Turcă de Fotbal (TFF) a anunțat oficial că 1.024 de jucători au fost suspendați și trimiși în fața Consiliului de Disciplină, eiar 27 dintre ei joacă în Super Lig.



Mai mult, a fost o cerere făcută către FIFA pentru deschiderea unei ferestre speciale de transferuri de 15 zile, pentru ca echipele să-și refacă loturile.



„Situația reprezintă o criză morală în fotbalul turc”, a transmis președintele TFF, Ibrahim Haciosmanoglu.

Un arbitru a plasat peste 18.00 de pariuri!



În paralel, TFF a descoperit un alt val de nereguli: 371 dintre cei 571 de arbitri activi aveau conturi la case de pariuri, iar 152 pariau activ.



Potrivit turcilor, un arbitru a plasat 18.227 de pariuri, iar alți 42 arbitri au pariat pe peste 1.000 de meciuri fiecare. Ca urmare, 149 de arbitri și asistenți au fost suspendați pe loc.



Eyupspor nu a emis, până la momentul redactării acestui articol, un comunicat oficial. Clubul abia promovat în Super Lig riscă să fie depunctat, sancțiuni financiare, sau chiar retrogradare administrativă, în funcție de probele prezentate.

