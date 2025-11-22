Mircea Lucescu l-a ironizat pe selecționer, iar kosovarii nu au trecut cu vederea: „L-a provocat”

România va juca cu Turcia în semifinale barajului de calificare , iar meciul se joacă în deplasare și va avea loc pe 26 martie. Dacă tricolorii vor trece de Turcia, finala barajului se va juca pe 31 martie cu învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo.

Naționala lui Mircea Lucescu a terminat pe locul trei grupa de calificare la Campionatul Mondial, dar mai are o șansă de calificare la turneul final grație rezultatelor din Nations League.

Mircea Lucescu a dezvăluit că selecționerul lui Kosovo i-a urat să se întâlnească în finala preliminariilor pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026.

Antrenorul naționalei României i-a răspuns ironic lui Franco Foda și l-a taxat pentru ultimul meci dintre România și Kosovo, în care kosovarii au ieșit de pe teren din cauza scandărilor din tribune și au pierdut meciul la masa verde.

„Foda mi-a urat succes și mi-a zis că ar vrea să ne calificăm și să jucăm în finală cu ei, cu Kosovo. I-am zis chiar așa: `sper ca de data aceasta să jucați până la final! Sau aveți de gând să ieșiți iarăși de pe teren?`. Nu mi-a zis nimic, doar s-a amuzat”, a declarat Mircea Lucescu.

Kosovarii au văzut declarația selecționerului naționalei și au titrat: „Antrenorul României a povestit cum l-a provocat pe Franco Foda”, au titrat cei de la Telegrafi.

„Selecționerul României, Mircea Lucescu, a declarat că l-a întrebat pe Franco Foda dacă naționala din Kosovo va juca până la final, în cazul în care cele două echipe se vor înfrunta în finala barajului Cupei Mondiale din 2026”, au scris kosovarii.

Ediţia din 2026 a Cupei Mondiale va fi găzduită de trei ţări: Statele Unite ale Americii, Mexic şi Canada. Până în acest moment sunt cunoscute 42 din cele 48 de participante, ultimele 6 urmând a fi stabilite în urma barajelor europene şi intercontinentale.



Tragerea la sorţi a grupelor Cupei Mondiale 2026 este programată în 5 decembrie, la Washington, de la ora 19:00.

