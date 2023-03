După un început bun de campionat, cu trei victorii în primele cinci etape (7-0 cu Real Bradu, 5-0 cu Muscelul Câmpulung Elite și 3-1 în deplasare cu CS Dinamo - ultimul succes, în septembrie anul trecut), FCSB 2 a avut parte de un sezon catastrofal în Liga 3.

Fără victorie de zece etape, satelitul vicecampioanei nu a reușit să câștige nici primul meci oficial al anului 2023, 1-1 pe teren propriu cu Unirea Bascov în etapa a 16-a (partida cu Astra Giurgiu, echipă desființată, a fost anulată).

FCSB 2 este pe penultimul loc în Seria 4 din Liga 3, cu 14 puncte, lider fiind CS Tunari, cu 34 de puncte.

Cătălin Sajin, fotbalistul cu selecții la naționalele României și Moldovei, a salvat-o pe FCSB 2

Cu Unirea Bascov, golul lui FCSB 2 a fost marcat în minutul 49 de mijlocașul Cătălin Sajin (vezi galeria foto), fotbalistul cu selecții la echipele naționale de juniori ale României (a fost ”decarul” de la Under 16) și Moldovei (Under 18 și Under 19), după ce oaspeții au deschis scorul prin Andrei Linte ('22).

Cătălin Sajin, mijlocaș ofensiv, a evoluat într-o ”dublă” amicală cu Cipru pentru România Under 16, iar în primul meci, câștigat cu 4-1, chiar a jucat titular, purtând tricoul cu numărul 10.

De atunci însă, adică din august 2019, Sajin nu a mai fost convocat de FRF, așa că fotbalistul cu dublă cetățenie a acceptat convocările venite din partea Federației Modlovenești de Fotbal.

Foto: FCSB / Costel Șerban

Video: Argeș Media