Născut la Stockholm din mamă româncă și tată iranian, Elis Ștefan Bishesari a participat în vara lui 2019 la acțiunea de selecție organizată de Federația Română de Fotbal la Mogoșoaia și Buftea pentru copiii născuți în 2005, nu a fost însă convocat ulterior la ”tricolori” și în scurt timp a devenit portarul titular al naționalei de juniori a Suediei la categoria lui de vârstă, Under 17 în sezonul trecut, când a fost integralist la Campionatul European, și Under 18 în acest sezon.

Tânărul goalkeeper cu triplă cetățenie (română, iraniană și suedeză) a vorbit cu Sport.ro despre experiența de la acțiunea de selecție din România, despre participarea cu naționala suedeză la turneul final al Campionatului European Under 17 de anul trecut și despre transferul său recent la IFK Goteborg, singura echipă din Suedia și din Scandinavia cu trofeu european în palmares.

”Nu cunosc cum au evoluat lucrurile la FRF după acea săptămână remarcabilă”

”A fost o mare onoare pentru mine când FRF m-a contactat pentru a-mi oferi șansa de a veni la Buftea, alături de alți jucători români care locuiesc și joacă în străinătate.

Pentru mine a fost o experiență deosebită, cu antrenamente și meciuri de neuitat, din care desigur am avut și ceva de învățat din fotbalul românesc.

Noi, românii care jucăm în străinătate, avem multe de împărtășit din experiențele noastre și mai ales din provocările și din dorințele noastre de a face performanță la echipele de club.

Din păcate nu cunosc cum au evoluat lucrurile la FRF după acea săptămână remarcabilă”, a recunoscut Elis în dialogul cu Sport.ro.

Elis Bishesari a fost integralist în toate meciurile oficiale disputate de Suedia Under 17

Apreciat în țara natală, tânărul portar s-a remarcat la echipa de club, IF Brommapojkarna, de unde a fost convocat la naționala de juniori a Suediei, unde a devenit titular și cu care a participat la turneul final al Campionatului European Under 17 de anul trecut.

A fost integralist în toate cele nouă meciuri oficiale jucate de naționala Under 17: trei în grupa preliminară (8-0 cu Lituania, 2-2 cu Cehia și 2-2 cu Letonia), trei la Turul de Elită (2-2 cu Danemarca, 2-0 cu Elveția și 0-0 cu Letonia), și alte trei la turneul final (2-1 cu Danemarca, 2-4 cu Portugalia și 1-0 cu Scoția).

De bästa räddningarna från ???????????????? ???????????????????????????????????? (@bpfotboll) i P17-EM ???? Målvakterna som hållit nollan för Sverige i P17-EM:

✔️ Sixten Mohlin, 3 hållna nollor

✔️ Simon Andersson, 2

✔️ Pontus Dahlberg, 1

✔️ ???????????????? ????????????????????????????????????, ????#U17EURO | #SWEP05 ???????? pic.twitter.com/eWz0RsovwF — Svensk Fotboll (@svenskfotboll) May 28, 2022

A fost un turneu final nebun, în care Suedia a terminat în grupă la egalitate de puncte cu primele două clasate, dar a ratat calificarea în sferturi la golaveraj (Danemarca +1, Portugalia 0 și Suedia -1 în clasamentul în trei).

”Sunt valori profunde pe care Federația Suedeză de Fotbal le insuflă jucătorilor”

”Într-adevăr, am fost portarul titular al naționalei Under 17 în sezonul trecut, ca urmare a evoluțiilor bune la clubul IF Brommapojkarna din Stockholm.

Prestația noastră de la Campionatul European oglindește efortul și condițiile de pregătire ale întregii echipe naționale de tineret.

Chiar de la primul antrenament, care a început cu aproximativ un an înainte de acest campionat, am luptat pentru o echipă unită, un <<team>>, și am făcut sacrificii împreună ca să ne autodepășim.

Sunt valori profunde pe care Federația Suedeză de Fotbal le insuflă jucătorilor, alături de cunoștințele de bază tehnice, pshihologice, juridice, de mass-media, regim alimentar, antidoping”, a mai spus Elis Bishesari.

Promovat imediat după transfer la echipa de seniori a lui IFK Goteborg

Anul 2023 i-a adus lui Elis transferul la IFK Goteborg, singura echipă din Suedia și din Scandinavia cu trofeu european în palmares (Cupa UEFA, în 1982 și 1987, la care se adaugă și două semifinale în Cupa Campionilor Europeni/Liga Campionilor, în 1986 și 1993 - locul 2 în una dintre cele două grupe de la ediția inaugurală Champions League, echivalent cu o semifinală).

A semnat un contract valabil până la sfârșitul lui 2024 și deja face parte din lotul echipei de seniori, unde a fost rezervă în câteva meciuri oficiale și pentru care a debutat într-un amical.

Elis Bishesari: ”Este o provocare să joc la IFK Goteborg”

”A fost o alegere grea după ce am fost contactat de mai multe cluburi. Am ales IFK Goteborg pentru că am simțit că îmi oferă un potențial de dezvoltare foarte mare și pentru că este, categoric, una dintre echipele de fotbal de succes ale Suediei.

Clubul are deja în spate o istorie frumoasă ce datează încă din 1904. Actualii seniori ai echipei sunt jucători de marcă, cu merite deosebite în carierele lor (n.r. - căpitanii lui IFK sunt Marcus Berg, ex-Hamburger SV, PSV Eindhoven și Panathinaikos, și Oscar Wendt, care a jucat un deceniu în Bundesliga la Borussia Monchengladbach).

Este o mare realizare pentru mine și este o provocare să joc ca portar la acest club de fotbal”, a mai declarat Elis Bishesari pentru Sport.ro.

Miercuri, Elis a jucat din nou titular în amicalul Suediei Under 18 cu selecționata similară a Cehiei, scor 1-2, meci disputat la Marbella, în Spania.

