DE LA TAMAS LA HAGI! Romanii de la Galata, intre DEZAMAGIRI si IDOLI! 

Hagi a ajuns sa fie un zeu pentru fanii de pe Ali Sami Yen, dar nu toti romanii care au jucat la Galatasaray s-au bucurat de succes.

Cosmin Craciun

In istoria sa de aproape 115 ani, clubul Galatasaray a adus nu mai putin de 13 fotbalisti romani, dintre care opt au fost jucatori de atac. Primul ajuns la Istanbul a fost Iosif Rotariu, in 1990. Au urmat, printre altii, Hagi, Gica Popescu, Adi Ilie, Gabi Tamas si Florin Andone. Ca antrenor, doar Mircea Lucescu si Gica Hagi a reprezentat Romania pe banca Galatei, iar Il Luce este inca foarte respectat, dupa ce a cucerit un campionat si Supercupa Europei cu formatia turca.

Daca “Regele” este idol si pentru fanii Galatei, alti fotbalisti romani nu s-au bucurat deloc de acelasi succes in tara semilunei.

Jucatorii defensivi, pe o scara de la Gabi Tamas la Gica Popescu

Au fost cinci fotbalisti romani cu profil defensiv care au jucat la Galatasaray. Gica Popescu este cel mai important dintre acestia. Ajuns in Turcia in 1997, “Baciul” a stat acolo pana in 2001, timp in care a adunat 110 partide si a marcat de cinci ori. Contributia sa la palmaresul trupei din Istanbul este imensa. Cu Popescu in echipa, Galata a cucerit campionatul de trei ori, cupa Turciei in doua randuri si a castigat si Cupa Uefa si Supercupa Europei, in 2000.

Odata cu Gica Popescu, la Galatasaray mergea si Iulian Filipescu. Fostul fundas al Stelei ramanea la Istanbul pana in 1999 si punea si el umarul la doua titluri si o cupa cucerite de Galata.

Ovidiu Petre a jucat la Istanbul, intre 2003 si 2005. Actualul membru al staff-ului tehnic de la FCSB a cucerit Cupa Turciei in 2005, dar a jucat numai 27 de meciuri pentru turci.

Gabi Tamas, in schimb, a reprezentat o dezamagire crunta pentru formatia turca. Adus de la Dinamo, in 2004, Tamas a jucat doar de sase ori pentru Galata, iar apoi a plecat la Spartak Moscova.

In fine, ultimul aparator roman ajuns la Istanbul a fost Iasmin Latovlevici. Fundasul stanga care a evoluat in Ghencea in cea mai mare parte a carierei a jucat de 12 ori pentru turci in sezonul 2017-2018.

Jucatorii ofensivi, de la esecuri pana la idoli pe vecie

In ceea ce priveste jucatorii de atac, turcii au incercat de mai multe ori cu romani si au si mizat gresit de cateva ori.

Au dat gres Ionut Lutu, Radu Niculescu si Bogdan Stancu. Lutu a ajuns la Galata in 1998 si a jucat pentru turci doar de trei ori, in vreme ce Radu Niculescu a evoluat in noua partide pentru turci, in 2002. A marcat si 3 goluri, dintre care unul contra lui Liverpool. Chiar daca a jucat si a inscris putin, Niculescu a primit medalia de campion al Turciei in 2002. “Motanul” Stancu a fost adus de la Steaua in 2011 si a jucat doar 14 meciuri pentru Galata, in care a marcat de doua ori. A fost transferat de Orduspor in 2012, iar cariera lui a continuat sa se dezvolte exclusiv in Turcia.

La capitolul “evolutii mediocre” pot fi trecuti Iosif Rotariu si Florin Bratu. Imediat dupa caderea regimului comunist din Romania, Iosif Rotariu semna cu Galata, iar pana in 1992 a reusit sa castige doua trofee interne, Cupa si Supercupa, dar si sa obtina o clasare pe locul doi in 1991. A jucat destul de putin, doar 28 de meciuri, si a marcat de patru ori in doua sezoane. 13 ani mai tarziu, ajungea la Istanbul si Florin Bratu. “Mitraliera” avea sa joace de 25 de ori intr-un sezon pentru turci, timp in care marca de 6 ori, fara a castiga insa vreun trofeu.

De succes s-a bucurat Adi Ilie, care a stat doi ani pe Ali Sami Yen, intre 1996 si 1998, timp in care a marcat de 12 ori in 30 de meciuri. Chiar daca n-a facut senzatie in Turcia, asa cum s-a intamplat la Valencia, ”Cobra” a contribuit la castigarea a doua titluri si a unei supercupe de catre Galata.

Insa nimeni nu se poate compara cu Gica Hagi! De departe cel mai iubit roman printre turci, “Regele” a evoluat timp de 5 sezoane pentru Galata si a revenit dupa retragere si ca antrenor, in doua randuri. De-a lungul carierei de jucator, a castigat de patru ori campionatul, de doua ori cupa, o data supercupa, plus Cupa UEFA si Supercupa Europei cucerite in 2000. Si ca antrenor, Hagi a adus Cupa Turciei pe Ali Sami Yen in 2005. Chiar si in prezent, “Regele” este un idol pentru fanii Galatei.

Ultimul roman transferat la Galata este lui Florin Andone, atacant imprumutat de Brighton & Hove Albion. Varful a apucat sa joace doar de 12 ori pentru galben-rosiii din Istanbul, perioada in care a inscris doua goluri. Din pacate pentru Andone, el s-a accidentat la ligamentele genunchiului si va lipsi mult timp de pe gazon. Sezonul este incheiat pentru atacant, la fel si experienta la Galatasaray, pentru ca turcii il vor trimite inapoi in Anglia.