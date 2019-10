"Mental probabil ca nu trece printr-o perioada buna" Contra a vorbit despre situatia dificila prin care trece Razvan Marin

Razvan Marin a fost doar rezerva in ultimele trei meciuri la Ajax si nu a jucat niciun minut.

Razvan Marin traverseaza o perioada mai putin fericita si selectionerul Cosmin Contra a vorbit despre acest subiect. Mijlocasul roman a fost chemat la nationala pentru partidele cu Insulele Feroe si Norvegia, dar la echipa de club jucatorul a iesit din primul 11.

"Razvan Marin trece printr-o perioada mai putin buna, e clar ca a pierdut postul de titular, dar asta se intampla la echipele mari, concurenta este foarte mare. Trebuie sa dai un randament foarte ridicat sa fii titular. Imbucurator e ca atunci cand a avut sansa sa joace din nou titular a facut-o foarte bine. Mental probabil ca nu trece printr-o perioada buna. Vom evolua si vom vedea ce se intampla. Nu-l mai comparati cu Frenkie De Jong, pentru ca e gresit sa il comparati", a spus Cosmin Contra conform ProSport.

Razvan Marin nu a jucat niciun minut in ultimele trei meciuri ale celor de la Ajax, toate cele trei patide incheinduse cu victorii la zero pentru echipa sa.

Pentru Romania urmeaza doua meciuri extrem de importante in cursa calificarii la EURO 2020.

"Daca vom castiga in Insulele Feroe si vom obtine o remiza cu Norvegia, iar Spania va castiga in Suedia si Norvegia, ne putem califica la Campionatul European si cu un succes cu 1-0 in fata Suediei", a spus selectionerul.

Clasamentul in grupa Romaniei:

Cele doua meciuri vor fi pe 12 si 15 octombrie, in direct la PRO TV.