Razvan Marin a jucat din nou pentru Ajax intr-un meci cu cinci goluri! Cat a fost folosit

Razvan Marin a fost rezerva in victoria lui Ajax cu Heerenven.

Razvan Marin a fost rezerva in meciul cu Heerenven, castigat de Ajax cu 4-1. Mijlocasul roman a intrat pe teren in minutul 80 in locul lui Alvarez, cand scorul fusese deja stabilit. Tadic, Tagliafico de doua ori si Schuurs au inscris pentru Ajax, in timp ce Odegaard a lovit pentru oaspeti.

A fost al noualea meci pentru Razvan Marin in tricoul lui Ajax in acest inceput de sezon.