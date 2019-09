"Astept din nou sa imi vina sansa!" Razvan Marin NU se lasa! Vrea sa devina din nou titlar la Ajax! Dezvaluirile internationalului roman

Razvan Marin a vorbit despre situatia sa de la Ajax.

Razvan Marin si-a pierdut postul de titular la Ajax si vorbeste despre motivele pentru care s-a ajuns la aceasta situatie. Internationalul roman a castigat un trofeu cu Ajax, supercupa Olandei.

"Normal, nu e o situatie tocmai placuta in momentul de fata, dar, pana la urma, cand a semnat cu Ajax, stiam ca este un club mare, unde este o concurenta enorma pe fiecare post si bineinteles ca in contract nu scrie nicaieri ca voi juca titular toate meciurile, a declarat Razvan Marin la Digi.

Razvan Marin: "Astept din nou sa imi vina sansa!"



Razvan Marin a spus ca asteapta sa redevina din nou titular in echipa "lancierilor" si va munci din plin pentru a ajunge din nou printre primele optiuni ale lui Ten Haag.

"La inceput de sezon am jucat, am avut sansa mea si nu..nu stiu.. astept din nou sa-mi vina sansa. Eu imi vad de treaba mea, muncesc in continuare la antrenamente, sunt la fel de serios, am inceput sa fac si ceva suplimentar si sunt sigur ca va fi bine.

Poate si eu am gresit putin ca am pus prea multa presiune pe faptul acesta, pur si simlu mi-am impus mie ca trebuie sa joc foarte bine si, probabil, si asta este un motiv pentru care n-am avut evolutiile asteptate. Nu stiu exact ca nota sa-mi dau, oamenii de pe televizor si de prin studiouri sunt mai in masura sa vorbeasca despre acest lucru.

Trebuia sa fiu doar eum sa fiu linistit, sa fiu relaxat si, pana la urma, sa ma bucur de tot ceea ce am realizat pana acum. Da, cred ca am realizat ceva pana acum si trebuia doar s-o iau pas cu pas si sa ma bucut de fiecare moment in parte.

Numai ca eu, din ambitia de a arata si de a dovedi, probabil mi-am pus putina presiune. Dar mergem inainte, nu e niciun fel de problema, raman in continuare pozitiv si ma bucur ca sunt aici.

La inceput cam totul este greu, pana te acomodezi cu baietii, pana inveti usor-usor limba si cred ca aici este cel mai greu aspect. Dar nu-i problema, o sa incerc sa invat si limba.

Asa, in general, cu baietii, cu toata lumea prin club, sunt ok, adica nu am avut niciun fel de problema, toata lumea m-a primit cum trebuie. E normal, nu e usor, pentru ca veneau dupa o semifinala de Champions League", a mai spus Marin.