Roș-albaștrii vor fi nevoiți să se descurce în noua stagiune fără Darius Olaru, cel care a fost căpitanul echipei în ultimii ani.

Juri Cisotti: ”Nu cred că e posibil să fiu înlocuitorul lui Olaru!”

Olaru a semnat în această vară în Belgia, cu Union Saint-Gilloise, care a plătit trei milioane de euro în schimbul său. FCSB nu i-a adus încă înlocuitor lui Darius Olaru. Roș-albaștrii l-au transferat deocamdată doar pe Ronny Labonne, iar Gigi Becali a anunțat și transferul lui Eddy Gnahore, însă niciunul dintre cei doi nu au un profil asemănător cu cel al lui Olaru.

Multe voci din fotbalul românesc susțin că Juri Cisotti l-ar putea înlocui cu brio pe Olaru ca număr ”10”, însă, întrebat despre acest lucru, italianul a mărturisit că nu crede că poate fi el înlocuitorul fostului căpitan, chiar dacă, în perioada în care Olaru a fost accidentat, Cisotti s-a descurcat de minune.

Chiar dacă Cisotti spune că plecarea lui Darius Olaru reprezintă o pierdere uriașă pentru FCSB, italianul este convins că roș-albaștrii vor reuși să depășească această pierdere.

”Am auzit asta, dar nu cred că e posibil să fiu înlocuitorul lui Olaru. A jucat foarte bine, mă bucur pentru el că a avut ocazia de a accepta această provocare, e un om de nota 10 şi bineînţeles foarte bun jucător!

Cu siguranţă e o pierdere, un jucător foarte bun, dar avem echipa bună, jucători foarte buni. (n.r. asemănări cu Olaru?) Avem stiluri diferite, eu probabil încerc mingea în profunzime, el pe picioare, e o pierdere pentru noi, dar trebuie să mergem înainte”, a spus Juri Cisotti la Prima Sport.