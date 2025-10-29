VIDEO Daniel Paraschiv a spart gheața în noul sezon: gol în Cupa Spaniei!

Daniel Paraschiv a spart gheața &icirc;n noul sezon: gol &icirc;n Cupa Spaniei! Stranieri
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Daniel Paraschiv evoluează în acest sezon la Cultural Leonesa, formație din liga a doua spaniolă, sub formă de împrumut de la prim-divizionara Real Oviedo.

TAGS:
Cupa SpanieiCultural LeonesaReal Oviedodaniel paraschiv
Din articol

Daniel Paraschiv, gol din penalty în Cupa Spaniei pentru Cultural Leonesa

Atacantul român Daniel Paraschiv a marcat primul său gol pentru echipa Cultural Leonesa, din liga a doua spaniolă, care s-a calificat în turul al doilea al Cupei Spaniei la fotbal după ce a învins formaţia de liga a cincea Tropezon CD cu 3-1, marţi, în deplasare.

Paraschiv a deschis scorul din penalty (17), celelalte goluri ale oaspeţilor fiind reuşite de Tomas Ribeiro (55) şi de Jordi Mboula (90+4), în timp ce pentru gazde a punctat Juan Madrono (84).

Paraschiv a fost înlocuit în min. 89 al meciului.

Horațiu Moldovan, debut trist la Oviedo

Portarul român Horaţiu Moldovan şi-a făcut debutul oficial la Real Oviedo, însă acesta nu a fost unul de bun augur, formaţia din La Liga fiind eliminată de echipa de liga a treia Ourense cu 4-2, după prelungiri.

Oviedo a condus cu 1-0 (gol marcat de croatul Josip Brekalo - penalty, în min. 17) şi 2-1 (gol al sârbului Luka Ilic, în min. 61), dar a fost egalată in extremis şi a primit alte două goluri în prelungiri. Pentru gazde au înscris Jerin Ramos (53), Aymane Jelbat (90+4), Omar Ouhdadi (98) şi Amin Bouzaig (114 - penalty), ultimii trei fiind marocani.

Moldovan, care a avut pe parcursul jocului trei intervenţii remarcabile, a apărat un penalty la ultima fază a prelungirilor (120+2), executat de Adrian Guerrero.

Alte rezultate înregistrate marţi în primul tur din Copa del Rey:

  • Constancia (V) - Girona (I) 2-3, după prelungiri
  • Maracena (V) - Valencia (I) 0-5
  • Inter de Valdemoro (VI) - Getafe (I) 0-11
  • Negreira (VI) - Real Sociedad (I) 0-3
  • Toledo (V) - Sevilla FC (I) 1-4

Agerpres

Articol recomandat de stirileprotv.ro
O mașină de 12 milioane de euro, închiriată în Germania, a dispărut. Ce s-a descoperit la scurt timp
O mașină de 12 milioane de euro, &icirc;nchiriată &icirc;n Germania, a dispărut. Ce s-a descoperit la scurt timp
ULTIMELE STIRI
PSG, sub presiune &icirc;n Franța: etapă incendiară &icirc;n Ligue 1, diseară, LIVE pe VOYO!
PSG, sub presiune în Franța: etapă incendiară în Ligue 1, diseară, LIVE pe VOYO!
Nicolae Stanciu, subiect &icirc;nchis? Șansele sunt de 90%
Nicolae Stanciu, subiect închis? "Șansele sunt de 90%"
Gloria Bistrița - FCSB, ora 21:00, LIVE TEXT. Campioana &icirc;și arată forța &icirc;n Cupă
Gloria Bistrița - FCSB, ora 21:00, LIVE TEXT. Campioana își arată forța în Cupă
Inter &ndash; Fiorentina, de la ora 21:45: Chivu, &icirc;ntre drama jucătorului său și un meci infernal
Inter – Fiorentina, de la ora 21:45: Chivu, între drama jucătorului său și un meci infernal
Wolfsburg, eliminată din Cupa Germaniei de o echipă din 2. Bundesliga. Dortmund, calificare cu emoții
Wolfsburg, eliminată din Cupa Germaniei de o echipă din 2. Bundesliga. Dortmund, calificare cu emoții
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Tragic! Fotbalistul lui Inter a omor&acirc;t un om &icirc;n scaun cu rotile. Cristi Chivu și-a anunțat decizia

Tragic! Fotbalistul lui Inter a omorât un om în scaun cu rotile. Cristi Chivu și-a anunțat decizia

Patrick Vieira a reacționat după decizia lui Dan Șucu și a dezvăluit ce se &icirc;nt&acirc;mplă cu &rdquo;dispărutul&rdquo; Nicolae Stanciu

Patrick Vieira a reacționat după decizia lui Dan Șucu și a dezvăluit ce se întâmplă cu ”dispărutul” Nicolae Stanciu

Doliu la Real Madrid! Fostul portar de legendă s-a stins din viață la 64 de ani

Doliu la Real Madrid! Fostul portar de legendă s-a stins din viață la 64 de ani

Patru goluri &icirc;n CSM Slatina - CFR Cluj, scor alb cu ROȘU &icirc;n derby-ul secuiesc FK Csikszereda - Sepsi OSK și NE-BU-NI-E &icirc;n 90+4 la Sporting Liești &ndash; Oțelul Galați

Patru goluri în CSM Slatina - CFR Cluj, scor alb cu ROȘU în derby-ul secuiesc FK Csikszereda - Sepsi OSK și NE-BU-NI-E în '90+4 la Sporting Liești – Oțelul Galați

FCSB a transferat cinci jucători din Portugalia, pentru 300.000 de euro! Campioana merge, după mulți ani, pe m&acirc;na ibericilor

FCSB a transferat cinci jucători din Portugalia, pentru 300.000 de euro! Campioana merge, după mulți ani, pe mâna ibericilor

Cea mai mare greșeală făcută de Gigi Becali &icirc;n acest sezon: &rdquo;Nu știu de ce s-a făcut acest transfer!&rdquo;

Cea mai mare greșeală făcută de Gigi Becali în acest sezon: ”Nu știu de ce s-a făcut acest transfer!”



Recomandarile redactiei
Nicolae Stanciu, subiect &icirc;nchis? Șansele sunt de 90%
Nicolae Stanciu, subiect închis? "Șansele sunt de 90%"
Dezastru la un club din Superligă: &rdquo;Sunt 7-8 jucători cu memorii la FIFA&rdquo;
Dezastru la un club din Superligă: ”Sunt 7-8 jucători cu memorii la FIFA”
Fostul coleg al lui Rădoi a răbufnit: Am ajuns să vorbim despre plecarea lui de la Craiova? Mi se pare incredibil!
Fostul coleg al lui Rădoi a răbufnit: "Am ajuns să vorbim despre plecarea lui de la Craiova? Mi se pare incredibil!"
Pierdere grea pentru Dinamo! C&acirc;t va lipsi jucătorul: &rdquo;E destul de complicat&rdquo;
Pierdere grea pentru Dinamo! Cât va lipsi jucătorul: ”E destul de complicat”
Răzvan Lucescu a &rdquo;rezolvat&rdquo; un transfer la Manchester City: &rdquo;O spun &icirc;n premieră&rdquo;
Răzvan Lucescu a ”rezolvat” un transfer la Manchester City: ”O spun în premieră”
Alte subiecte de interes
&rdquo;Perla&rdquo; de 12 milioane de euro a lui Gheorghe Hagi, gol și calificare &icirc;n finala Cupei!
”Perla” de 12 milioane de euro a lui Gheorghe Hagi, gol și calificare în finala Cupei!
Surpriză imensă &icirc;n Cupa Spaniei! Cine este prima finalistă a competiției
Surpriză imensă în Cupa Spaniei! Cine este prima finalistă a competiției
Antrenorul a &icirc;nceput să &icirc;și piardă răbdarea cu internaționalul rom&acirc;n: &rdquo;Nimeni nu așteaptă pe nimeni!&rdquo;
Antrenorul a început să își piardă răbdarea cu internaționalul român: ”Nimeni nu așteaptă pe nimeni!”
Dinamo a mai ratat un transfer! Tomas Ribeiro a semnat &icirc;n Spania
Dinamo a mai ratat un transfer! Tomas Ribeiro a semnat în Spania
Atacantul cu gol marcat la un minut după debutul pentru naționala Rom&acirc;niei, dat dispărut!
Atacantul cu gol marcat la un minut după debutul pentru naționala României, dat dispărut!
Atacantul rom&acirc;n urmărit de Mircea Lucescu nu se impune &icirc;n Spania! A jucat 26 de minute &icirc;n patru etape
Atacantul român urmărit de Mircea Lucescu nu se impune în Spania! A jucat 26 de minute în patru etape
CITESTE SI
Tragedie la Spitalul Județean Buzău: Directorul medical, Ștefania Szabo, găsită moartă &icirc;n camera de gardă la doar 37 de ani

stirileprotv Tragedie la Spitalul Județean Buzău: Directorul medical, Ștefania Szabo, găsită moartă în camera de gardă la doar 37 de ani

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Ce a descoperit un bărbat care a depus 770.000 de euro la bancă timp de 3 ani, după ce a pus contul pe numele soției

stirileprotv Ce a descoperit un bărbat care a depus 770.000 de euro la bancă timp de 3 ani, după ce a pus contul pe numele soției

Facturile uriașe la energie plătite de rom&acirc;ni au ajuns &icirc;n atenția UE. Măsurile propuse de Bruxelles

stirileprotv Facturile uriașe la energie plătite de români au ajuns în atenția UE. Măsurile propuse de Bruxelles

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!