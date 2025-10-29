Daniel Paraschiv, gol din penalty în Cupa Spaniei pentru Cultural Leonesa

Atacantul român Daniel Paraschiv a marcat primul său gol pentru echipa Cultural Leonesa, din liga a doua spaniolă, care s-a calificat în turul al doilea al Cupei Spaniei la fotbal după ce a învins formaţia de liga a cincea Tropezon CD cu 3-1, marţi, în deplasare.



Paraschiv a deschis scorul din penalty (17), celelalte goluri ale oaspeţilor fiind reuşite de Tomas Ribeiro (55) şi de Jordi Mboula (90+4), în timp ce pentru gazde a punctat Juan Madrono (84).



Paraschiv a fost înlocuit în min. 89 al meciului.

