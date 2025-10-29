Daniel Paraschiv, gol din penalty în Cupa Spaniei pentru Cultural Leonesa
Atacantul român Daniel Paraschiv a marcat primul său gol pentru echipa Cultural Leonesa, din liga a doua spaniolă, care s-a calificat în turul al doilea al Cupei Spaniei la fotbal după ce a învins formaţia de liga a cincea Tropezon CD cu 3-1, marţi, în deplasare.
Paraschiv a deschis scorul din penalty (17), celelalte goluri ale oaspeţilor fiind reuşite de Tomas Ribeiro (55) şi de Jordi Mboula (90+4), în timp ce pentru gazde a punctat Juan Madrono (84).
Paraschiv a fost înlocuit în min. 89 al meciului.
Horațiu Moldovan, debut trist la Oviedo
Portarul român Horaţiu Moldovan şi-a făcut debutul oficial la Real Oviedo, însă acesta nu a fost unul de bun augur, formaţia din La Liga fiind eliminată de echipa de liga a treia Ourense cu 4-2, după prelungiri.
Oviedo a condus cu 1-0 (gol marcat de croatul Josip Brekalo - penalty, în min. 17) şi 2-1 (gol al sârbului Luka Ilic, în min. 61), dar a fost egalată in extremis şi a primit alte două goluri în prelungiri. Pentru gazde au înscris Jerin Ramos (53), Aymane Jelbat (90+4), Omar Ouhdadi (98) şi Amin Bouzaig (114 - penalty), ultimii trei fiind marocani.
Moldovan, care a avut pe parcursul jocului trei intervenţii remarcabile, a apărat un penalty la ultima fază a prelungirilor (120+2), executat de Adrian Guerrero.
Alte rezultate înregistrate marţi în primul tur din Copa del Rey:
- Constancia (V) - Girona (I) 2-3, după prelungiri
- Maracena (V) - Valencia (I) 0-5
- Inter de Valdemoro (VI) - Getafe (I) 0-11
- Negreira (VI) - Real Sociedad (I) 0-3
- Toledo (V) - Sevilla FC (I) 1-4
Agerpres