Marți seară, Real Oviedo a fost eliminată din Cupa Spaniei de Ourense CF, o echipă din liga a treia, scor 2-2 (2-4 după prelungiri).

Horațiu Moldovan a încasat 4 goluri în Cupa Spaniei, dar putea fi și mai rău



Rezervă a lui Aaron Escandell în toate meciurile din LaLiga, Horațiu Moldovan a primit șansa de a apăra în Cupa Spaniei, însă drumul lui Real Oviedo în competiție s-a încheiat deja. Deși a condus cu 1-0 și 2-1, meciul a intrat în prelungiri, unde Ourense a dat lovitura și s-a impus cu 4-2.



În ciuda celor 4 goluri încasate, presa din Spania a evidențiat prestația lui Horațiu Moldovan și a remarcat că goalkeeper-ul chiar a limitat proporțiile scorului în prelungiri, când a apărat un penalty la ultima fază.



"Pe finalul primei reprize, doar lipsa de calitate a atacanților de la Ourense și paradele lui Moldovan au făcut ca Oviedo să intre la cabine cu avantaj minim. Moldovan a și apărat un penalty în ultimul minut pentru a evita un scor și mare", a scris As.



"Putea să fie și mai rău pentru Oviedo dacă Moldovan nu apăra penalty-ul lui Guerrero", au scris și jurnaliștii de la Marca.



Ourense CF ocupă locul 20, ultimul, în Primera RFEF Grupo 1, eșalonul al treilea din Spania. Deși a învins Real Oviedo, în campionat a înregistrat până acum doar 5 remize și 4 înfrângeri.

5 parade a avut Moldovan pe parcursul celor 120 de minute din Cupa Spaniei



Real Oviedo va rămâne astfel angrenată exclusiv în LaLiga, iar șansele ca Horațiu Moldovan să prindă minute par și mai mici acum. Clubul a decis în acest start de sezon să mizeze în campionat exclusiv pe Aaron Escandell (30 de ani), portar alături de care a obținut promovarea.

