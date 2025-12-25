”Câinii” au anunțat deja că sunt pe urmele unui atacant, deoarece evoluțiile lui Stipe Perica și Alexandru Pop nu au fost pe măsura așteptărilor. După ce varianta George Pușcaș pare să fi picat (29 de ani), Dinamo s-a orientat către Daniel Paraschiv (26 de ani).



Daniel Paraschiv e dorit de Dinamo



Împrumutat de Real Oviedo la Cultural Leonesa, după promovarea în La Liga, Daniel Paraschiv ar putea schimba din nou echipa, după ce nu a prins suficiente minute în luna decembrie (doar 30). Dinamo a intrat ”pe fir”, scrie GSP.ro.



Rămâne de văzut în ce condiții va fi dispus Daniel Paraschiv să se întoarcă în România. Acesta joacă din 2024 în Spania, unde a reușit și o promovare în La Liga. În acest an a bifat doar 10 apariții, reușind să marcheze un singur gol.



Fostul atacant de la Hermannstadt a fost o piesă importantă la Oviedo în sezonul care a asigurat promovarea. A evoluat în 31 de partide pentru cei de la Oviedo, reușind să marcheze de trei ori și să ofere alte două pase decisive.



Daniel Paraschiv, după ce a promovat cu Real Oviedo în La Liga



„A fost o experiență cum nu am mai trăit, cel puțin la aceste ultime zile de ceremonie, a fost o sărbătoare generală în tot orașul. A fost un sezon atipic, a durat mai bine de un an, 46 de meciuri în campionat. Cu siguranță, s-a terminat în cea mai bună manieră posibilă pentru toată lumea. Merită fiecare efort depus de-a lungul anului.



Când un oraș care iubește atât de mult fotbalul reușește o asemenea performanță după o perioadă atât de lungă de timp, cu siguranță bucuria este și mai mare”, a spus Paraschiv, în exclusivitate pentru PRO TV.

