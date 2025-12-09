Internaționalul român are parte de o stagiune 2025-2026 plină de ghinion. După ce și-a pierdut locul de titular în urma sosirii veteranului Nemanja Matic, prinzând primul "11" doar în primele două etape, cu Napoli și Cremonese, Boloca a primit o nouă lovitură la finalul lunii octombrie. O accidentare la genunchi l-a scos din circuit, iar de atunci nu a mai prins niciun minut.



Deși inițial s-a discutat despre o revenire rapidă, situația s-a complicat. Presa din Peninsulă scrie că terapia conservatoare, pe care medicii au mizat în ultimele săptămâni, nu a funcționat.



Boloca ar putea fi supus operației



Jurnaliștii de la SassuoloNews au dezvăluit că fotbalistul ia acum în calcul intervenția chirurgicală, ceea ce ar prelungi semnificativ perioada de indisponibilitate.



„Terapia conservatoare nu dă roadele sperate, așa că Daniel Boloca ar putea lua în considerare ideea unei operații. Se vorbea despre o potențială revenire în scurt timp, dar este puțin probabil să-l vedem pe Boloca pe teren prea curând. Jucătorul evaluează ideea unei intervenții chirurgicale pentru a rezolva problemele la genunchi, iar acest lucru, în mod natural, i-ar putea prelungi și mai mult timpii de recuperare.



Investigațiile efectuate de Daniel Boloca, în urma traumatismului contuziv suferit în zilele trecute, au evidenziat un resentiment la genunchiul stâng. Fotbalistul va trebui să observe, în săptămânile următoare, o perioadă de reabilitare și va fi supus unor consulturi de specialitate pentru a defini parcursul de recuperare, transmitea Sassuolo pe 22 octombrie”, notează sursa citată.



6,5 milioane de euro este cota de piață a lui Boloca, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt. Acesta mai are contract cu Sassuolo până în vara anului 2028.

