Parma - Bologna, LIVE TEXT de la 19:00 | Dennis Man, anuntat titular de presa din Italia! Echipa probabila a Parmei 

Situatia de la Parma continua sa fie extrem de tensionata, echipa nu a mai castigat de la sfarsitul lui noiembrie si este pe penultimul loc in clasamentul din Serie A, cu doar 13 puncte obtinute in 20 de meciuri.

Meciul cu Bologna ar putea insemna si debutul lui Dennis Man, transferat in urma cu o saptamana, ca titular la Parma. Jucatorul roman a fost trimis pe teren si in infrangerea cu Napoli, in minutul 79, insa nu a reusit sa isi ajute echipa.

Gazzetta dello Sport l-a anuntat titular pe Man, de la care italienii au mari asteptari in lupta pentru salvarea de la retrogradare. Celalalt roman din echipa, Valentin Mihaila este anuntat pe banca de rezerve. Mihaila nu a fost folosit de D'Aversa nici in meciul cu Napoli.

In ultima intalnire dintre cele doua, Bologna s-a impus cu 4-1 in fata Parmei.

Echipa probabila a Parmei: Sepe - Conti, Bani, Osorio, Gagliolo - Kucka, Hernani, Kurtic - Man, Cornelius, Gervinho