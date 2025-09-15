Costin a fost în primul ”unsprezece” al lui Neftchi în runda inaugurală, 1-1 cu FC Skamakhi, la care decarul echipei este un alt fost dinamovist, Andrei Tîrcoveanu .

Plecat în vară de la Dinamo și transferat în Azerbaidjan, la Neftchi Baku, Cristian Costin (27 de ani) a început ca titular sezonul din campionatul azer.

De atunci, însă Costin nu a mai prins echipa, fiind lăsat pe banca de rezerve în ultimele trei runde, inclusiv duminică, în 0-0 cu Sabah FK.

Tîrcoveanu, în schimb, este în formă: în 3-0 cu Karvan, tot duminică, mijlocașul ofensiv de 28 de ani a înscris un gol direct din corner!

Tanzanianul Alphonce Msanga (38) a deschis scorul, Andrei Tîrcoveanu a majorat diferenţa (45), iar brazilianul Cezar (71) a închis tabela.

Tîrcoveanu, care a jucat 80 de minute, este la primul gol în acest sezon.

Cristian Costin a semnat cu o multiplă campioană din Europa! Contract pe două sezoane pentru fostul dinamovist



Neftchi Baku, multipla campioană din Azerbaidjan, este fosta echipă a lui Adrian Mutu sau Laurențiu Reghecampf.

Are în palmares 9 titluri de campioană și 6 Cupe, dar în ultimul sezon a încheiat abia pe locul 6 (din 10 echipe).

Costin, care poate evolua pe banda dreaptă atât ca fundaș, cât și ca extremă, a semnat un contract pe două sezoane, cu posibilitatea prelungirii pe încă unul.

El a jucat la Dinamo în ultimele două ediții de Superligă, după ce anterior evoluase pentru Liberty Oradea, UTA Arad, CSM Școlar Reșița și FC Voluntari.

