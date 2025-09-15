VIDEO Cum se descurcă fostul dinamovist Cristian Costin la noua sa echipă din străinătate

Cum se descurcă fostul dinamovist Cristian Costin la noua sa echipă din străinătate Stranieri
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Polivalentul fotbalist român s-a transferat la Netfchi Baku din Azerbaidjan.

TAGS:
DinamoNeftchi BakuFC Skamakhicristian costinAndrei Tircoveanu
Din articol

Plecat în vară de la Dinamo și transferat în Azerbaidjan, la Neftchi Baku, Cristian Costin (27 de ani) a început ca titular sezonul din campionatul azer.

Costin a fost în primul ”unsprezece” al lui Neftchi în runda inaugurală, 1-1 cu FC Skamakhi, la care decarul echipei este un alt fost dinamovist, Andrei Tîrcoveanu.

De atunci, însă Costin nu a mai prins echipa, fiind lăsat pe banca de rezerve în ultimele trei runde, inclusiv duminică, în 0-0 cu Sabah FK.

Tîrcoveanu, în schimb, este în formă: în 3-0 cu Karvan, tot duminică, mijlocașul ofensiv de 28 de ani a înscris un gol direct din corner!

Tanzanianul Alphonce Msanga (38) a deschis scorul, Andrei Tîrcoveanu a majorat diferenţa (45), iar brazilianul Cezar (71) a închis tabela.

Tîrcoveanu, care a jucat 80 de minute, este la primul gol în acest sezon.

Cristian Costin a semnat cu o multiplă campioană din Europa! Contract pe două sezoane pentru fostul dinamovist

Neftchi Baku, multipla campioană din Azerbaidjan, este fosta echipă a lui Adrian Mutu sau Laurențiu Reghecampf.

Are în palmares 9 titluri de campioană și 6 Cupe, dar în ultimul sezon a încheiat abia pe locul 6 (din 10 echipe).

Costin, care poate evolua pe banda dreaptă atât ca fundaș, cât și ca extremă, a semnat un contract pe două sezoane, cu posibilitatea prelungirii pe încă unul.

El a jucat la Dinamo în ultimele două ediții de Superligă, după ce anterior evoluase pentru Liberty Oradea, UTA Arad, CSM Școlar Reșița și FC Voluntari.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Polonez jignit și scuipat la aeroportul Otopeni, după ce a închiriat o mașină: „A spus că zgârietura costă 400 de euro”
Polonez jignit și scuipat la aeroportul Otopeni, după ce a &icirc;nchiriat o mașină: &bdquo;A spus că zg&acirc;rietura costă 400 de euro&rdquo;
ARTICOLE PE SUBIECT
Atacantul rom&acirc;n &icirc;și ia cetățenia statului Andorra! &rdquo;E cel mai bine, s-a văzut și cu FCSB, fotbalul aici este pe un trend ascendent&rdquo;
Atacantul român își ia cetățenia statului Andorra! ”E cel mai bine, s-a văzut și cu FCSB, fotbalul aici este pe un trend ascendent”
ULTIMELE STIRI
Moment neașteptat la MasterChef, &icirc;n această seară, de la ora 20:30. C&acirc;inele unui concurent va da verdictul &icirc;naintea chefilor!
Moment neașteptat la MasterChef, în această seară, de la ora 20:30. Câinele unui concurent va da verdictul înaintea chefilor!
Se poate și mai rău dec&acirc;t FCSB! Start oribil de sezon al cvintuplei campioane din Bundesliga
Se poate și mai rău decât FCSB! Start oribil de sezon al cvintuplei campioane din Bundesliga
Un an fără Gigi Mulțescu, omul care a &icirc;nvins campioana Europei! Dinamoviștii nu l-au uitat pe cel care a scris istorie &icirc;n Ștefan cel Mare
Un an fără Gigi Mulțescu, omul care a învins campioana Europei! Dinamoviștii nu l-au uitat pe cel care a scris istorie în Ștefan cel Mare
Gigi Becali, reacție de noaptea minții după ce s-a rupt Lixandru: &bdquo;De asta mă bucur&ldquo;
Gigi Becali, reacție de noaptea minții după ce s-a rupt Lixandru: „De asta mă bucur“
Beșiktaș a mai dat o lovitură. Jucător din Premier League pentru Vulturii Negri
Beșiktaș a mai dat o lovitură. Jucător din Premier League pentru "Vulturii Negri"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Barcelona &ndash; Valencia, un &bdquo;măcel&ldquo; fotbalistic: scor incredibil, &icirc;n La Liga

Barcelona – Valencia, un „măcel“ fotbalistic: scor incredibil, în La Liga

C&acirc;ndva cel mai scump jucător din istorie, a ajuns să joace azi la &bdquo;județeană&ldquo;. Debut dezastruos &icirc;n Liga a 6-a

Cândva cel mai scump jucător din istorie, a ajuns să joace azi la „județeană“. Debut dezastruos în Liga a 6-a

Veți prelua naționala dacă vi se va propune? Răspunsul lui Gică Hagi

"Veți prelua naționala dacă vi se va propune?" Răspunsul lui Gică Hagi

Chivu, lovit de &bdquo;blestemul&ldquo; rom&acirc;nesc de la Inter: anunțul italienilor

Chivu, lovit de „blestemul“ românesc de la Inter: anunțul italienilor

Gigi Becali, discurs fără precedent: &bdquo;Gata! E pierdut&ldquo;. Cum a catalogat FCSB, de necrezut!

Gigi Becali, discurs fără precedent: „Gata! E pierdut“. Cum a catalogat FCSB, de necrezut!

Gică Hagi, aproape să fie selecționerul Rom&acirc;niei: &rdquo;S-au &icirc;nțeles&rdquo;

Gică Hagi, aproape să fie selecționerul României: ”S-au înțeles”

CITESTE SI
Mesajul ministrului Apărării pentru piloții rom&acirc;ni care au decis să nu deschidă focul asupra dronei rusești

stirileprotv Mesajul ministrului Apărării pentru piloții români care au decis să nu deschidă focul asupra dronei rusești

Profeția copleșitoare despre ziua de marți, 23 septembrie 2025. &rdquo;Se &icirc;nt&acirc;mplă, fie că sunteți pregătiți sau nu&rdquo;

protv Profeția copleșitoare despre ziua de marți, 23 septembrie 2025. ”Se întâmplă, fie că sunteți pregătiți sau nu”

Cine a suportat cheltuielile familiei Maiei Sandu la Vatican. Preşedinţia Republicii Moldova a dezvăluit sursa de finanțare

stirileprotv Cine a suportat cheltuielile familiei Maiei Sandu la Vatican. Preşedinţia Republicii Moldova a dezvăluit sursa de finanțare

Trump dă ultimatumuri aliaților, Putin nu se mai obosește să mintă că vrea pace. Glumă amară la Kiev: &rdquo;&Icirc;i dăm tot ce trebuie&rdquo;

stirileprotv Trump dă ultimatumuri aliaților, Putin nu se mai obosește să mintă că vrea pace. Glumă amară la Kiev: ”Îi dăm tot ce trebuie”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!