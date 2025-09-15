Noua echipă a fostului dinamovist, Shamakhi, a câștigat clar cu 3-0 în fața celor de la Karvan, iar românul a fost omul serii.



Shamakhi a început tare meciul și a deschis scorul în minutul 8 prin Apolinario, iar Msanga a făcut 2-0 în minutul 38. Momentul serii a venit chiar înainte de pauză.Țîrcoveanu a marcat direct din corner, reușind o execuție spectaculoasă, care i-a ridicat în picioare pe fanii gazdelor.



După pauză, Cezar a stabilit scorul final, 3-0, iar Shamakhi urcă pe locul 6 în campionat, cu 5 puncte.

