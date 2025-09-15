VIDEO Andrei Tîrcoveanu, golazo! Fostul dinamovist a înscris direct din corner la noua echipă

Ionut Stoica
Andrei Țîrcoveanu, fostul mijlocaș al lui Dinamo, a reușit un gol fabulos în etapa a patra din Premier League-ul azer. 

Andrei Tircoveanu
Noua echipă a fostului dinamovist, Shamakhi, a câștigat clar cu 3-0 în fața celor de la Karvan, iar românul a fost omul serii.

Shamakhi a început tare meciul și a deschis scorul în minutul 8 prin Apolinario, iar Msanga a făcut 2-0 în minutul 38. Momentul serii a venit chiar înainte de pauză.Țîrcoveanu a marcat direct din corner, reușind o execuție spectaculoasă, care i-a ridicat în picioare pe fanii gazdelor.

După pauză, Cezar a stabilit scorul final, 3-0, iar Shamakhi urcă pe locul 6 în campionat, cu 5 puncte.

Cine este Andrei Țîrcoveanu

Născut la București pe 22 mai 1997, Țîrcoveanu este un mijlocaș ofensiv stângaci, crescut la Dinamo. Are peste 100 de meciuri în Liga 1, unde a evolaut pentru Gaz Metan Mediaș, Viitorul Constanța, Concordia Chiajna, FC Botoșani și FC Argeș. În 2024, după o scurtă experiență în Canada, la Pacific FC, a ajuns la Shamakhi, unde încearcă să-și relanseze cariera.

