Cum s-a descurcat Ianis Hagi la primul meci după revenirea de la echipa națională? Nota primită

Ianis Hagi a fost folosit în trei dintre cele patru meciuri ale României din Liga Națiunilor, însă nu a avut realizări.

Pentru evoluția sa, fiul „Regelui” a primit din partea portalului SofaScore nota 6,5, sub media echipei sale de 7,77.

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Victor Pițurcă: „Ianis Hagi nu s-a impus în ultimii ani pe unde a fost, asta e realitatea”

În fereastra internațională din ultimele săptămâni, Ianis Hagi a jucat contra Suediei, în deplasare, (1-2), Poloniei (0-6) și Suediei, acasă (0-1). În total, aproximativ 155 de minute, mai mult decât cele 130 prinse la echipa de club, Alanyaspor, în acest start de sezon.

Fostul selecționer Victor Pițurcă (70 de ani) a explicat de ce crede că Ianis Hagi este titularizat constant la echipa națională, inclusiv de tatăl său, în ciuda faptului că la echipele de club nu a reușit să se mai impună în ultimii ani.

Pițurcă a venit și despre momentul în care pe Arena Națională, la meciul cu Suedia, s-au auzit huiduieli în momentul în care Gică Hagi l-a introdus în teren pe Ianis.

„Publicul, la meciul cu Suedia, l-a susținut pe Gică Hagi, dar a fost acel moment când a intrat Ianis. Eu cred că nu pe Ianis l-a apostrofat publicul, ci prin el pe Gică. Lui cred că îi convenea mult mai mult să-l apostrofeze pe el decât pe băiatul lui. Ianis chiar nu are nicio vină.

E o mare povară. Gică a avut și are mare încredere în Ianis. În ultimii ani, pe unde a jucat, Ianis nu s-a impus. Asta e realitatea! Dar la echipa națională a fost introdus de Edi Iordănescu, de Mircea Lucescu și a avut reușite. Tot timpul a găsit niște soluții, ori a dat pasă de gol, ori a marcat.

A avut realizări și Gică a avut încredere în el, normal. Știm cu toții reacțiile lui când Ianis nu juca la echipa națională. El a avut încredere în Ianis, așa cum a avut în toți acești jucători că vor rupe lumea a doua. Din păcate, adevărul a fost altul”, a declarat Victor Pițurcă, într-un interviu pentru PRO TV.