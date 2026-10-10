Cum s-a descurcat Ianis Hagi la primul meci după revenirea de la echipa națională? Nota primită

Cum s-a descurcat Ianis Hagi la primul meci după revenirea de la echipa națională? Nota primită Stranieri
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Alanyaspor - Erzurumspor, duel contând pentru etapa a șaptea din Superliga Turciei, s-a terminat la egalitate, scor 0-0.

TAGS:
Ianis HagistranieriEchipa NationalaTurciaAlanyaspor
Din articol

La gazde, Ianis Hagi (27 de ani) a fost introdus pe teren în minutul 63 al confruntării.  

Ianis Hagi, rezervă utilizată în Alanyaspor - Erzurumspor 

Internaționalul român nu a reușit să facă diferența în favoarea echipei sale.

Pentru evoluția sa, fiul „Regelui” a primit din partea portalului SofaScore nota 6,5, sub media echipei sale de 7,77. 

Hagi s-a descurcat bine în privința procentajului paselor reușite: 94% (16 din 17). 

Ianis Hagi a fost folosit în trei dintre cele patru meciuri ale României din Liga Națiunilor, însă nu a avut realizări.

Ianis Hagi

  • Ianis hagi
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Victor Pițurcă: „Ianis Hagi nu s-a impus în ultimii ani pe unde a fost, asta e realitatea”

În fereastra internațională din ultimele săptămâni, Ianis Hagi a jucat contra Suediei, în deplasare, (1-2), Poloniei (0-6) și Suediei, acasă (0-1). În total, aproximativ 155 de minute, mai mult decât cele 130 prinse la echipa de club, Alanyaspor, în acest start de sezon.

Fostul selecționer Victor Pițurcă (70 de ani) a explicat de ce crede că Ianis Hagi este titularizat constant la echipa națională, inclusiv de tatăl său, în ciuda faptului că la echipele de club nu a reușit să se mai impună în ultimii ani.

Pițurcă a venit și despre momentul în care pe Arena Națională, la meciul cu Suedia, s-au auzit huiduieli în momentul în care Gică Hagi l-a introdus în teren pe Ianis.

„Publicul, la meciul cu Suedia, l-a susținut pe Gică Hagi, dar a fost acel moment când a intrat Ianis. Eu cred că nu pe Ianis l-a apostrofat publicul, ci prin el pe Gică. Lui cred că îi convenea mult mai mult să-l apostrofeze pe el decât pe băiatul lui. Ianis chiar nu are nicio vină.

E o mare povară. Gică a avut și are mare încredere în Ianis. În ultimii ani, pe unde a jucat, Ianis nu s-a impus. Asta e realitatea! Dar la echipa națională a fost introdus de Edi Iordănescu, de Mircea Lucescu și a avut reușite. Tot timpul a găsit niște soluții, ori a dat pasă de gol, ori a marcat. 

A avut realizări și Gică a avut încredere în el, normal. Știm cu toții reacțiile lui când Ianis nu juca la echipa națională. El a avut încredere în Ianis, așa cum a avut în toți acești jucători că vor rupe lumea a doua. Din păcate, adevărul a fost altul”, a declarat Victor Pițurcă, într-un interviu pentru PRO TV.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Fructele „minune” căutate în toată Europa, pe care tot mai puțini români le culeg. De ce nu ar mai fi rentabilă afacerea
Fructele „minune” căutate în toată Europa, pe care tot mai puțini români le culeg. De ce nu ar mai fi rentabilă afacerea
ARTICOLE PE SUBIECT
Victor Pițurcă s-a lămurit în cazul lui Ianis Hagi: "Asta e realitatea!"
Victor Pițurcă s-a lămurit în cazul lui Ianis Hagi: "Asta e realitatea!"
Cristi Borcea are ”cheia” revenirii lui Ianis Hagi: ”Să meargă acolo”
Cristi Borcea are ”cheia” revenirii lui Ianis Hagi: ”Să meargă acolo”
Ianis Hagi ar putea pierde transferul la Marseille! Reacția directorului sportiv
Ianis Hagi ar putea pierde transferul la Marseille! Reacția directorului sportiv
Destinație total neașteptată pentru Ianis Hagi: ”Am vrut să-l iau!”
Destinație total neașteptată pentru Ianis Hagi: ”Am vrut să-l iau!”
A auzit la ce echipă se poate transfera Ianis Hagi și a dat verdictul în direct
A auzit la ce echipă se poate transfera Ianis Hagi și a dat verdictul în direct
ULTIMELE STIRI
Inter - Parma 3-0, pe Sport.ro ACUM. Chivu vrea să-și recapete poziția de lider în Serie A. „Nerazzurrii” fac spectacol!
Inter - Parma 3-0, pe Sport.ro ACUM. Chivu vrea să-și recapete poziția de lider în Serie A. „Nerazzurrii” fac spectacol!
Manchester United - Tottenham, ACUM pe VOYO Sport 1. De Zerbi caută prima victorie chiar pe Old Trafford
Manchester United - Tottenham, ACUM pe VOYO Sport 1. De Zerbi caută prima victorie chiar pe Old Trafford
FCSB - Oțelul Galați, LIVE TEXT de la 21:30. Echipele de start
FCSB - Oțelul Galați, LIVE TEXT de la 21:30. Echipele de start
Cum arată primul 11 al lui Reghecampf! Roș-albaștrii au un nou căpitan
Cum arată primul 11 al lui Reghecampf! Roș-albaștrii au un nou căpitan
Lille - Le Havre 1-0, pe VOYO! PSG și liderul AS Monaco joacă de la 21:45
Lille - Le Havre 1-0, pe VOYO! PSG și liderul AS Monaco joacă de la 21:45
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Ruptură totală la FCSB! Mihai Stoica, întrebat dacă își dă demisia, după acuzațiile grave ale lui Mustață: "Becali a primit probele"

Ruptură totală la FCSB! Mihai Stoica, întrebat dacă își dă demisia, după acuzațiile grave ale lui Mustață: "Becali a primit probele"

Fosta luptătoare din UFC și-a surprins fanii cu un pictorial interzis minorilor: ”Sunt puși, nu?”

Fosta luptătoare din UFC și-a surprins fanii cu un pictorial interzis minorilor: ”Sunt puși, nu?”

Victor Pițurcă a răbufnit când a văzut la ce echipă poate ajunge Adrian Mutu: ”Înseamnă că nu mi-a ascultat sfatul!”

Victor Pițurcă a răbufnit când a văzut la ce echipă poate ajunge Adrian Mutu: ”Înseamnă că nu mi-a ascultat sfatul!”

Mircea Sandu s-a convins după ce a văzut meciurile României din Nations League: ”Asta trebuie să facă Hagi”

Mircea Sandu s-a convins după ce a văzut meciurile României din Nations League: ”Asta trebuie să facă Hagi”

Cad capete după scandalul uriaș de la FCSB! Gigi Becali a dat ordinul: E OUT

Cad capete după scandalul uriaș de la FCSB! Gigi Becali a dat ordinul: E OUT

Gigi Becali a dat scorul exact la FCSB - Oțelul, primul meci după revenirea lui Reghecampf

Gigi Becali a dat scorul exact la FCSB - Oțelul, primul meci după revenirea lui Reghecampf



Recomandarile redactiei
Cum arată primul 11 al lui Reghecampf! Roș-albaștrii au un nou căpitan
Cum arată primul 11 al lui Reghecampf! Roș-albaștrii au un nou căpitan
Marius Baciu are oferta pe masă! Salariu triplu față de ce primea la FCSB
Marius Baciu are oferta pe masă! Salariu triplu față de ce primea la FCSB
Inter - Parma 3-0, pe Sport.ro ACUM. Chivu vrea să-și recapete poziția de lider în Serie A. „Nerazzurrii” fac spectacol!
Inter - Parma 3-0, pe Sport.ro ACUM. Chivu vrea să-și recapete poziția de lider în Serie A. „Nerazzurrii” fac spectacol!
L-a făcut praf înainte de debutul lui Reghecampf la FCSB: ”Mersi, presidente! Te pup, ești top!”
L-a făcut praf înainte de debutul lui Reghecampf la FCSB: ”Mersi, presidente! Te pup, ești top!”
Pentru asta a fost suspendat meciul! Ce scria pe avioanele de hârtie aruncate de fanii lui Rayo Vallecano - Athletic Bilbao
Pentru asta a fost suspendat meciul! Ce scria pe avioanele de hârtie aruncate de fanii lui Rayo Vallecano - Athletic Bilbao
Alte subiecte de interes
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Ianis Hagi la Rapid? Ioan Becali dă cele două variante
Ianis Hagi la Rapid? Ioan Becali dă cele două variante
FRF a pierdut bătălia! Cum arată lista cu ”toți fotbaliștii români din străinătate”, publicată pe site-ul oficial
FRF a pierdut bătălia! Cum arată lista cu ”toți fotbaliștii români din străinătate”, publicată pe site-ul oficial
Nebunie! Genoa a primit o ofertă astronomică pentru Radu Drăgușin de la o fostă câștigătoare UCL
Nebunie! Genoa a primit o ofertă astronomică pentru Radu Drăgușin de la o fostă câștigătoare UCL
Coleg de talie mondială pentru Denis Drăguș la Trabzonspor. Turcii au bătut palma cu un super-fotbalist
Coleg de talie mondială pentru Denis Drăguș la Trabzonspor. Turcii au bătut palma cu un super-fotbalist 
Reacția turcilor când au auzit că Gică Hagi este prima variantă a FRF pentru postul de selecționer al României
Reacția turcilor când au auzit că Gică Hagi este prima variantă a FRF pentru postul de selecționer al României
CITESTE SI
Șefa ANM susține că a sesizat Poliția încă din august în cazul cheltuielilor instituției: „Așteptăm rezultatul anchetei”

stirileprotv Șefa ANM susține că a sesizat Poliția încă din august în cazul cheltuielilor instituției: „Așteptăm rezultatul anchetei”

Unde ar fi plănuit copilotul Flydubai care și-a înjunghiat colegul să prăbușească avionul cu peste 180 de pasageri

stirileprotv Unde ar fi plănuit copilotul Flydubai care și-a înjunghiat colegul să prăbușească avionul cu peste 180 de pasageri

Noi detalii oficiale despre problemele apărute la proiectul nuclear american SMR de la Doicești, criticat de Ilie Bolojan

stirileprotv Noi detalii oficiale despre problemele apărute la proiectul nuclear american SMR de la Doicești, criticat de Ilie Bolojan

De ce Marea Mediterană se numește astfel. Ce înseamnă numele ei

stirileprotv De ce Marea Mediterană se numește astfel. Ce înseamnă numele ei

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!