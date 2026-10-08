În ultimele săptămâni s-a discutat intens despre posibilul interes al lui Marseille pentru Ianis Hagi. Gruparea din Ligue 1 și-ar fi trimis chiar reprezentanți pe Arena Națională pentru a-l vedea pe mijlocașul român la lucru în duelul România - Suedia 0-1, din Liga Națiunilor.

Ciprian Marica: "Nu îl văd pe Ianis Hagi să facă față în Franța, nu neapărat la Marseille"

Deși spune că ar fi o adevărată lovitură de imagine, Ciprian Marica, acționarul de la Farul Constanța, nu crede că Ianis Hagi poate face pasul în Ligue 1, având în vedere nivelul foarte ridicat din fotbalul francez, atât din punct de vedere fizic, cât și al ritmului.

"Campionatul Franței ne arată weekend de weekend ce înseamnă forță, viteză. E un campionat dur. Nu îl văd pe Ianis Hagi, în momentul de față, făcând față în fotbalul ăsta francez, nu neapărat la Marseille.

Ar fi o lovitură de imagine și un pas înainte dacă ar ajunge la Marseille. Să sperăm că se va întâmpla, mă va contrazice și va face față cu brio.

Noi ne-am bucura pentru un român să poată ajunge acolo. Dacă cei de acolo au venit să-l vadă, înseamnă că ceva calități are băiatul și că ar putea fi o variantă pentru ei. Dar la ce meciuri proaste am făcut, e greu să remarci un jucător", a spus Ciprian Marica, la VOYO Sport Live.