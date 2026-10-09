Sub contract cu Alanyaspor până în vara anului 2027, mijlocașul ar fi dorit de Olympique Marseille, formație care nu se află în cea mai bună perioadă din ultimii ani. Mai mult, ar exista informații potrivit cărora jucătorul are deja un acord cu clubul de pe Velodrome.

Ianis Hagi nu ar fi sigur că mutarea s-ar putea realiza în perioada de mercato din ianuarie, așa cum s-a zvonit inițial. Marseille se confruntă cu probleme financiare, motiv pentru care a primit o interdicție la transferuri.

Ianis Hagi, la Marseille?

Gregory Lorenzi, directorul sportiv de la Marseille, a vorbit pentru L'Equipe despre interdicția la transferuri și a lăsat sub semnul întrebării situația clubului în perioada de mercato din iarnă.

”Nu pot comenta nici despre sosiri, nici despre plecări. Avem o constrângere, care este DNCG (Direcția Națională de Control al Gestionării). Ne pregătim pentru o audiere în decembrie și vom vedea ce se întâmplă pe baza acesteia. Astăzi, nu pot comenta nici sosirile, nici plecările.

Nu e ianuarie, e un proces și trebuie să ne calmăm, să nu ne mai gândim doar la perioada de transferuri. Trebuie să regândim un model care implică instruire, o abordare diferită a recrutării pe piețe mai puțin costisitoare”, a spus Lorenzi.

Marseille, formație cu 9 titluri de campioană în Franța și câștigătoare a Ligii Campionilor în 1993, este antrenată în prezent de Bruno Genesio (60 de ani). Formația de pe Stade Vélodrome are un start modest de sezon și ocupă locul 17 în Ligue 1, penultimul, cu doar 3 puncte în 5 etape.

Zvonurile despre transferul lui Ianis Hagi în Ligue 1 vin într-o perioadă în care mijlocașul român joacă destul de puțin în Turcia. La Alanyaspor, a fost titularizat o singură dată în acest sezon, iar în total a strâns puțin peste 100 de minute și un assist.

În schimb, Ianis Hagi a jucat mai mult la naționala României în Liga Națiunilor - 67 de minute contra Suediei (1-2), 67 de minute împotriva Poloniei (0-6) și alte 21 contra Suediei, pe teren propriu (0-1).