În ultimele zile, s-a vehiculat că fiul lui Gică Hagi ar putea schimba echipa de club în perioada de transferuri de iarnă. Mijlocașul mai are un an de contract la Alanyaspor, însă Olympique Marseille ar fi interesată să îl ia pe Ianis Hagi în Ligue 1.

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Rămâne de văzut cum va evolua situația lui Ianis Hagi, dar, până atunci, Cristi Borcea a dezvăluit că întreaga carieră a fotbalistului ar fi putut arăta complet diferit.

Fostul conducător al lui Dinamo susține că și-a dorit să îl ia pe Ianis Hagi la echipa din Ștefan cel Mare pe vremea în care fiul lui Gică Hagi avea doar 13 ani. Acest lucru nu s-a întâmplat, iar Ianis Hagi a debutat în Superliga României la Viitorul Constanța, în 2014.

”Important pentru Ianis e să meargă undeva unde să joace, asta e cel mai important. Calități are, a demonstrat, a ajutat și echipa națională, și echipa națională de tineret. Eu îl cunosc pe Ianis Hagi de mic copil, a fost cu Patrick în aceeași clasă, eu am vrut să îl iau la Dinamo la 13 ani. Oriunde ar merge, trebuie să joace, să aibă continuitate, să poată să ajute echipa națională, pentru că are posibilități și calități să ajute echipa națională”, a spus Cristi Borcea la VOYO SPORT LIVE.