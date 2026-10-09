Sub contract cu Alanyaspor până în vara anului 2027, mijlocașul ar fi dorit de Olympique Marseille, formație care nu se află în cea mai bună perioadă din ultimii ani. Mai mult, ar exista informații potrivit cărora jucătorul are deja un acord cu clubul de pe Velodrome.

Cristi Borcea știe ce trebuie să facă Ianis Hagi

În direct la emisiunea ”VOYO SPORT LIVE”, Cristi Borcea, fostul director executiv de la Dinamo, a dezvăluit că a vrut să-l transfere pe fiul lui Gică Hagi la echipa sa încă din perioada junioratului.

Acum, fostul acționar din ”Ștefan cel Mare” crede că acesta ar trebui să se transfere la o echipă la care să prindă cât mai multe minute.

”Important pentru Ianis e să meargă undeva unde să joace, asta e cel mai important. Calități are, a demonstrat, a ajutat și echipa națională, și echipa națională de tineret”, a spus Borcea, la VOYO SPORT LIVE.

Zvonurile despre transferul lui Ianis Hagi în Ligue 1 vin într-o perioadă în care mijlocașul român joacă destul de puțin în Turcia. La Alanyaspor, a fost titularizat o singură dată în acest sezon, iar în total a strâns puțin peste 100 de minute și un assist.

În schimb, Ianis Hagi a jucat mai mult la naționala României în Liga Națiunilor - 67 de minute contra Suediei (1-2), 67 de minute împotriva Poloniei (0-6) și alte 21 contra Suediei, pe teren propriu (0-1).