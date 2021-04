Cum poate pierde Becali doua milioane de euro! Bonusurile pentru transferul lui Man, aproape imposibil de obtinut 

Dennis Man s-a transferat la Parma, la inceputul acestui an.

Suma de transfer s-a ridicat la 11 milioane de euro, carora ar urma sa li se mai adauge inca doua milioane de euro, in functie de performantele fotbalistului.

Astfel, Gigi Becali ar trebui sa mai incaseze 500.000 de euro in momentul in care Dennis Man ar ajunge la 15 goluri inscrise in Serie A, dar pana cel tarziu in 2023. Alta jumatate de milion s-ar adauga in conturile patronului de la FCSB in momentul in care fotbalistul ar marca 25 de goluri, pana in 2025, in prima liga din Italia.

In plus, daca Parma s-ar califica in cupele europene in urmatoarele 4 sezoane sau daca ar ocupa unul dintre primele 8 locuri in Serie A, Becali ar mai incasa cate o jumatate de milion de euro.

Echipa lui Man si Mihaila este, insa, ca si retrogradata, fiind la 11 puncte de ocupanta primului loc care asigura mentinerea in Serie A, cu 6 etape inainte de finalul sezonului.

Parma pare incapabila sa evite retrogradarea, iar acest lucru ar putea intarzia momentul in care Becali ar primi alti bani pentru transferul lui Man. In plus, echipa italiana ar putea opta pentru transferurile romanilor de la club, in incercarea de a-si recupera o parte din suma investita. Mihaila a fost adus in Serie A pentru 8,5 milioane de euro, iar pentru Man italienii au platit 11 milioane de euro.

Fostul jucator de la FCSB le-a atras atentia mai multor cluburi din campionat, printre care AC Milan si Napoli, care ar putea insista pentru aceasta mutare in conditiile in care Parma retrogradeaza.