"E un meci la care toti copiii viseaza de cand sunt mici!" Man si Mihaila, in lot pentru confruntarea cu Ronaldo! Ce spune antrenorul Parmei

Din articol Ronaldo revine pe teren pentru acest meci

Parma a anuntat lotul cu care o va infrunta pe Juventus.

Dennis Man si Valentin Mihaila fac parte din echipa selectata de Roberto D'Aversa pentru duelul de miercuri seara. In tur, Juventus a castigat cu 0-4, iar Ronaldo reusea o dubla.

"Este un meci la care viseaza toti de cand sunt copii si poate vom juca fara presiune, ci cu mandria de a imbraca acest tricou. Juventus nu este invincibila, dar acum este inraita dupa infrangerea cu Atalanta.

Cristiano Ronaldo vrea sa inscrie, ei se asteapta sa ne trimita acasa cu cel putin 3 goluri incasate. Dar aceeasi echipa a pierdut cu Benevento si, cu tot respectul, eu nu as da jucatorii mei pe cei de la Benevento", a spus Roberto D'Aversa la conferinta de presa dinaintea meciului.

Parma este aproape retrogradata, insa D'Aversa sustine ca nu va renunta la lupta pana cand sansele vor disparea din punct de vedere matematic:

"Nu a trecut inca supararea, sunt multe lucruri inexplicabile in modul in care risipim puncte pretioase. Dar principalul vinovat sunt eu - dominam pana in minutul 90 si pierdem, asta inseamna ca nu am stiut sa-i fac sa inteleaga ca meciul nu se termina pana atunci. Este a cincea oara cand se intampla de cand sunt aici.

Acum vine meciul cu Juventus, fanii nu concep sa pierdem, iar noi vom incerca pana cand matematica ne va zice ca e imposibil sa ne salvam. E bine ca vine acest meci repede, iar jucatorii nu au nevoie de motivatie cand adversara se numeste Juventus", a incheiat D'Aversa.

Ronaldo a absentat in duelul cu Atalanta, pierdut de Juventus cu scorul de 1-0, dar va fi apt pentru duelul cu Parma, echipa romanilor Dennis Man si Valentin Mihaila.

Juventus e intr-o perioada de criza. E aproape sa isi incheie dominatia din fotbalul italian, ce dateaza din 2011 si ar putea sa rateze chiar Champions League in acest sezon. Napoli e la numai doua puncte in spate.