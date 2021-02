Cum a ratat Ionel Danciulescu transferul vietii! "Ar fi fost bine sa semnez!" Unde putea ajunge si ce fotbalist a fost ales in locul lui

Golgheterul all-time al Ligii 1 putea sa evolueze in Ligue 1, insa transferul a picat.

Viorel Moldovan, fostul atacant al celor de la Nantes, a vorbit despre perioada de la Nantes si a spus ca Ionel Danciulescu trebuia sa fie urmasul sau la echipa franceza.

"Ionel era succesorul meu la Nantes, era urmatorul numar 9 al 'canarilor', era alesul! Am avut si eu un rol pentru a se face transferul, am dat recomandari si referinte", a dezvaluit Viorel Moldovan la DigiSport.

Danciulescu a confirmat ca a fost aproape de transfer, insa in cele din urma a fost preferat un alt atacant roman.

”Am stat in biroul presedintelui lui Nantes, am tot negociat, ar fi fost bine sa semnez la momentul respectiv. Totul era parafat, a lipsit doar semnatura mea, dar nu mai vreau sa intru in amanunte. Peste doua saptamani a ajuns Florin Bratu la Nantes”, a spus Danciulescu.