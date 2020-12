Danciulescu, dezvaluiri dupa 16 ani! De ce nu a jucat mai multe meciuri la nationala: "Sunt anumiti antrenori fixisti!" Ce l-a impresionat la Anghel Iordanescu

Ionel Danciulescu este al doilea marcator din istoria primei ligi din Romania.

Desi a obtinut de trei ori titlul de golgheter in Romania si a castigat de cinci titlul de campion in Liga 1, Danciulescu a adunat numai 8 selectii in echipa nationala a Romaniei.

Fostul atacant a explicat aceasta situatie prin faptul ca in perioada in care era in activitate concurenta pe acest post era foarte intensa la prima reprezentativa.

"Asa a fost sa fie. A fost o perioada cand erau foarte multi jucatori de valoare ridicata, care jucau 'afara' si aveau evolutii foarte bune. A mai fost si momentul cand eu am plecat de la Steaua nu in cele mai amiabile conditii, cu Victor Piturca antrenor.

Sunt anumiti antrenori care sunt consecventi si merg pe acelasi grup de jucatori la echipa nationala. Lucruri pe care insista si sunt fixisti. Chiar daca aveau evolutii mai slabe erau chemati la echipa nationala. Eu eram golgeter si nu eram chemat.

Asa a fost sa fie. Domnul Iordanescu a fost cel mai mult timp selectioner pe vremea mea, insa el m-a si debutat. Se faceau turneele acelea prin Thailanda. Eu cu Contra am mers de la Dinamo la un turneu d-asta prin Qatar si prin Thailanda. Aveam 19 ani, apoi ne-am mai reintalnit la meciul cu Germania...", a spus Danciulescu pentru Gazeta Sporturilor.

De asemenea, fostul mare fotbalist de la Dinamo si Steaua si-a amintit si de 'dubla' reusita in meciul amical contra Germaniei castigat de 'tricolori' cu 5-1 in Giulesti si a dezvaluit ce i-a spus Anghel Iordanescu dupa acel meci.

"Am ramas impresionat de domnul Iordanescu si o sa-i port un respect deosebit toata viata. Dupa partida cu Germania a venit in autocarul echipei si mi-a spus ca ii pare sincer rau pentru mine, ca meritam mult mai mult. A contat enorm!

A contat intr-o mare masura pentru mine ca mi-a spus-o unul dintre cei mai mari antrenori ai Romaniei. Au fost si momente in care nu ma asteptam sa fiu chemat, pentru ca stiam ca orice as face era greu.

Am iesit jucatorul anului in 2004, am fost golgeter si n-am ajuns acolo. Meritam mult mai mult, asa cum cred ca meritam sa evoluez mult mai mult in strainatate. Eu am fost un jucator bun, cu un salariu normal si un jucator cu care-si faceau datoria de fiecare data", a dezvaluit Ionel Danciulescu sursei citate.