Internaționalul român nu a prins primul 11 în partida cu Twente, iar Peter Bosz nu l-a trimis pe teren nici pe final. Campioana Olandei a pierdut cu 2-3 și a cedat primul loc în Eredivisie.

Dennis Man, uitat a cincea oară la rând pe bancă

Pentru Man este al cincilea meci consecutiv fără minute la PSV. În precedentele două partide a fost rezervă neutilizată, iar în alte două nu a fost inclus în lot. În acest sezon a mai jucat doar în Supercupă și în primele trei etape din campionat, când a prins 21, 18 și 14 minute. Nu are nicio contribuție decisivă.

La Twente, gazdele au deschis scorul prin Taha în minutul 14. PSV a întors rezultatul prin Til, care a marcat în minutele 26 și 29. Weghorst a egalat în minutul 79, iar Weidmann a stabilit scorul final patru minute mai târziu.

PSV era lider înaintea etapei, dar a coborât pe #3, cu 16 puncte. AZ Alkmaar conduce clasamentul, cu 19 puncte, iar Feyenoord este pe #2, cu 17.