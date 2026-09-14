După un sezon în care a reușit 11 goluri, 7 pase decisive, a cucerit titlul în Eredivisie și a avut evoluții apreciate inclusiv în Champions League, Dennis Man a ajuns într-o situație neplăcută la Eindhoven.

Dennis Man a devenit a treia variantă pe post la PSV! Peter Bosz, laude pentru Perisic

În startul acestui sezon, Man a fost o singură dată titular, în Supercupa Olandei contra lui AZ Alkmaar (0-4). Au urmat trei meciuri din Eredivisie fără realizări notabile, în care a primit cel mult 25 de minute.

Într-o perioadă în care transferul său în Italia a picat, Man a acuzat și probleme medicale care l-au făcut să rateze două meciuri ale lui PSV. Între timp, internaționalul s-a refăcut, însă nu a mai prins vreun minut - nici în Champions League contra lui Șahtior (1-1), nici aseară, în campionat, contra celor de la Sparta Rotterdam (4-1).

Man pare că a devenit a treia variantă pentru postul de extremă dreapta, după Ivan Perisic și Esmir Bajraktarevic. La conferința de presă de după partida de duminică seara, antrenorul Peter Bosz s-a arătat foarte mulțumit de cum a intrat croatul în repriza secundă, ceea ce nu poate reprezenta deloc o veste bună pentru Man.

"Am luat cele trei puncte și asta e important, dar am oferit prea multe ocazii adversarilor. În mare parte am gestionat bine situațiile, însă tot nu a fost suficient de bine.

Fernandez a intrat foarte bine în joc, la fel ca Pepi și Perisic, de exemplu. Este un lux să ai pe bancă jucători atât de buni, care pot intra și avea un impact atât de mare", a spus Peter Bosz.

MVP-ul partidei a fost Sven Mijnans (26 de ani). Atacantul adus în această vară de la AZ Alkmaar a reușit o triplă.

Situația lui Dennis Man este îngrijorătoare și pentru selecționerul Gică Hagi. La finalul lunii septembrie, România va debuta în Liga Națiunilor, unde va înfrunta Suedia, Bosnia și Polonia.