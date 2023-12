Inter Milano Primavera s-a calificat în play-off-ul UEFA Youth League după 1-0 cu Real Sociedad în ultima etapă din faza grupelor, iar antrenorul Cristi Chivu a vorbit despre aventura europeană din acest sezon.

”Am jucat în Youth League într-o grupă deloc ușoară, cu trei echipe mai pregătite decât noi în acest moment.

Cu Sociedad am înțeles în ce momente ale meciului trebuia să luptăm mai mult, cu inimă și spirit am adus această victorie pe care am meritat-o încă din prima etapă, având în vedere cum a fost la San Sebastian.

Totuși, parcursul este important: băieții cresc bine, astăzi (n.r. - ieri, cu Real Sociedad) a fost al șaptelea meci în 20 de zile", a declarat Chivu.

Care sunt posibilii adversari ai lui Inter din play-off

Posibilii adversari ai lui Inter din play-off sunt AZ Alkmaar, FC Basel, Mainz, Midtjylland, Nantes, Olympiacos Pireu, Partizan Belgrad și Žilina.

Pentru Chivu și elevii săi urmează marele derby cu AC Milan din campionatul Primavera.

Info: FC Inter News