Revenit la Athletic Bilbao, Cristi Ganea are soarta decisa! Antrenorul spaniolilor a clarificat situatia: "Doar asta va face!"

Cristi Ganea (28 de ani) a revenit la Bilbao, dupa ce in ultimele sase luni a fost imprumutat la Viitorul Constanta.

Cu toate ca a revenit in Spania, Ganea are sanse minime sa mai continue la Bilbao. Antrenorul bascilor a dezvaluit ca nu se va baza pe fundasul roman, postul de aparator stanga fiind bine acoperit in acest moment de Berchiche si Balenziaga.

"Doar se va antrena cu noi, pentru ca avem postul de fundas stanga foarte bine acoperit", a dezvaluit Gaizka Garitano, antrenorul lui Bilbao, pentru Marca.

Cristi Ganea s-a transferat la Bilbao in iulie 2018, cand spaniolii ii plateau 1 milion de euro lui Hagi in schimbul fundasului.

Doar 2 meciuri a reusit Ganea sa stranga pentru Bilbao, fiind imprumutat la Numancia si ultima oara la Viitorul.

Ganea si-a facut debutul in nationala mare a Romaniei in 2017, iar de atunci a reusit sa adune 5 prezente. In prezent este evaluat la 800.000 de euro, conform Transfermarkt.