Corriere dello Sport anunta ca Man va fi titular la Parma in meciul cu Benevento! Mihaila ar urma sa inceapa meciul doar pe banca de rezerve

Corriere dello Sport a anuntat echipa probabila probabila a Parmei in meciul din deplasare cu Benevento.

Potrivit jurnalistilor italieni, Dennis Man ar urma sa intre pe teren din primul minut, facand parte din linia de atac a echipei antrenate de Roberto D'Aversa alaturi de Graziano Pelle si Gervinho.

In schimb, celalalt roman al Parmei, Valentin Mihaila, va incepe meciul doar pe banca de rezerve, in ciuda faptului ca a facut meciuri foarte bune in ultima perioada, marcand doua goluri in ultimele trei meciuri de Serie A.

In locul sau ar fi fost preferat in viziunea jurnalistilor ivorianul Gervinho, care a fost cel mai important jucator al echipei in ultimele doua sezoane, dar care in aceasta stagiune nu a fost in cea mai buna forma.

Cum ar putea arata primul 11 al Parmei in meciul cu Benevento potrivit Corriere dello Sport: