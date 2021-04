"S-a dus pe apa sambetei calificarea!" Piturca, transant dupa meciurile nationalei! Ce a spus fostul selectioner despre Mirel Radoi

Victor Piturca (64 ani) a vorbit despre meciurile nationalei Romaniei din preliminariile Mondialului din 2022.

Fostul selectioner a analizat jocul 'tricolorilor' din primele meciuri ale preliminariilor si a dezvaluit ca nu are incredere in sansele nationalei la calificare.

Cu toate astea, Piturca a declarat ca si-ar dori ca Mirel Radoi sa ramana selectionerul nationalei, desi a fost criticat dur dupa infrangerile suferite.

"Nu stiu daca se mai intampla ca jucatorii sa dea totul pentru echipa nationala. Daca nu vii cu sufletul la echipa nationala, atunci nu putem vorbi de performanta. Mi-ar placea ca Mirel Radoi sa ramana, antrenorii sa inteleaga ca e o tagma hulita, foarte greu sa gasesti un antrenor care sa-si faca treaba asa cum trebuie. Oricine ar veni si oricine ar fi selectioner, cred ca nu merita sa fie hulit de ceilalti antrenori.

Suntem antrenoi si avem nevoie de sustinere. Toata lumea este vinovata, cand vine vorba de echipa nationala, iar cei care sunt acolo in mijloc, ei sunt scosi tapi ispasitori. Radoi trebuie sa analizeze si sa evalueze situatia, eu stiu ca e un luptator si va merge inainte, nu trebuie sa renunte.

Calificarea la turneul final e dusa pe apa sambetei, din cauza programului greu, in primul rand. Sunt meciuri foarte dificile. Ati vazut, eu zic ca am avut noroc ca am batut Macedonia, o nationala foarte puternica", a spus Victor Piturca pentru Sport Total FM.