Budescu, magistral in victoria obtinuta de Damac in fata lui Al Batin! "Budi" a oferit doua pase de gol si a scos-o pe Damac de la retrogradare

Budescu, evolutie de vis in tricoul lui Damac.

Intrat in repriza secunda, fotbalistul roman a oferit ambele pase la cele doua goluri marcate de Damac.

Zelaya a marcat primul gol al meciului (minutul 73) dupa o centrare excelenta a lui Budescu din corner. In minutul 84, Budescu a patruns in careul celor de la Al Batin, apoi a trimis in centru, de unde Al Ammar a trimis in poarta.

S-a incheiat 2-0 pentru Damac, iar trupa lui Budescu a urcat pe loc neretrogradabil cu o etapa inainte de finalul sezonului.

73' GOOOOOOOOOAL! ????⚽️ Emilio Zelaya scores the first goal for @DAMAC_CLUB_EN pic.twitter.com/kn4CCgaeG9 — Saudi Pro League (@SPL_EN) May 26, 2021

د84’ هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدف! ????⚽️ ⁦@DAMAC_CLUB⁩ يسجل الهدف الثاني عن طريق عبدالله العمار #الباطن_ضمك pic.twitter.com/mV54l3mXHc — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ???????? (@SPL) May 26, 2021

