Goalkeeperul în vârstă de 29 de ani , legitimat în prezent la formația spaniolă Celta Vigo , poate fi cedat în schimbul a 16,9 milioane de euro, sumă calculată pe baza unui model statistic care stabilește prețul corect pentru un potențial cumpărător, potrivit CIES Football Observatory. Radu mai are contract cu gruparea din LaLiga până pe 30 iunie 2029.

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Ionuț Radu, titular de drept la echipa de club

Evoluțiile constante din actuala stagiune au contribuit la menținerea românului în această ierarhie mondială. Transferat la Celta Vigo pe 1 iulie 2025, internaționalul cu 11 selecții la prima reprezentativă a adunat 16 apariții ca titular în sezonul 2026/2027, acumulând 1.440 de minute pe teren.

Dintre acestea, 12 partide au fost disputate în campionatul Spaniei, unde a încasat 10 goluri și a păstrat poarta intactă în șase rânduri, iar patru meciuri au fost bifate în grupele Europa League, competiție în care a primit șase goluri. De-a lungul carierei, Ionuț Radu a adunat în total 66 de meciuri pentru Celta Vigo, 58 pentru Inter Milan Primavera și 52 pentru Genoa.

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