Goalkeeperul în vârstă de 29 de ani, legitimat în prezent la formația spaniolă Celta Vigo, poate fi cedat în schimbul a 16,9 milioane de euro, sumă calculată pe baza unui model statistic care stabilește prețul corect pentru un potențial cumpărător, potrivit CIES Football Observatory. Radu mai are contract cu gruparea din LaLiga până pe 30 iunie 2029.
Singurul portar român prezent în topul mondial al celor mai valoroși goalkeeperi! Pe ce sumă poate fi vândut
Ionuț Radu este unicul reprezentant al României în clasamentul celor 100 de portari cu cea mai mare valoare estimată de transfer din lume, având potențialul de a fi vândut pe o sumă importantă.
Ionuț Radu, titular de drept la echipa de club
Evoluțiile constante din actuala stagiune au contribuit la menținerea românului în această ierarhie mondială. Transferat la Celta Vigo pe 1 iulie 2025, internaționalul cu 11 selecții la prima reprezentativă a adunat 16 apariții ca titular în sezonul 2026/2027, acumulând 1.440 de minute pe teren.
Dintre acestea, 12 partide au fost disputate în campionatul Spaniei, unde a încasat 10 goluri și a păstrat poarta intactă în șase rânduri, iar patru meciuri au fost bifate în grupele Europa League, competiție în care a primit șase goluri. De-a lungul carierei, Ionuț Radu a adunat în total 66 de meciuri pentru Celta Vigo, 58 pentru Inter Milan Primavera și 52 pentru Genoa.
Top 10 cei mai valoroși goalkeeperi din lume
- Joan García (FC Barcelona, 25 de ani) – 80,6 milioane de euro
- Gianluigi Donnarumma (Manchester City) – 79,9 milioane de euro
- Senne Lammens (Manchester United) – 64,2 milioane de euro
- Zion Suzuki (Aston Villa) – 59,5 milioane de euro
- Bart Verbruggen (Brighton & Hove) – 57,9 milioane de euro
- Mike Penders (Chelsea) – 57,1 milioane de euro
- Lukáš Hornicek (Newcastle United) – 55,9 milioane de euro
- Robin Roefs (Sunderland) – 52,3 milioane de euro
- Matvey Safonov (Paris Saint-Germain) – 50,8 milioane de euro
- Jonas Urbig (Bayern München) – 50,0 milioane de euro.
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