Cristi Chivu (46 de ani) a primit luni trofeul „Panchina d’Oro” (Banca de Aur), distincția acordată de Federația Italiană de Fotbal celui mai bun antrenor din sezonul 2025/2026. Tehnicianul român a cucerit eventul cu Inter Milano, însă alegerea sa nu a fost pe placul tuturor.

Giuseppe Pancaro: „Nu i l-aș fi dat lui”

Giuseppe Pancaro (55 de ani), fost fundaș la Lazio, AC Milan și Cagliari, a contestat decizia și a explicat de ce ar fi preferat un alt câștigător. Italianul consideră că premiul ar trebui să recompenseze și calitatea jocului, nu doar trofeele obținute.

„Cui i l-aș fi acordat? Nu i l-aș fi dat lui, pentru că va deveni un mare antrenor. Așa, acesta pare un premiu pentru câștigător. De data aceasta, sentimentul este că învingătorul a fost răsplătit, pentru că anul trecut cel care ar fi meritat să-l ia era Fabregas, pentru jocul prestat de Como”, a declarat Pancaro la TMW Radio.

După cum Sport.ro v-a prezentat aici, românul a devenit primul antrenor străin care câștigă „Panchina d’Oro” după Jose Mourinho, premiat în 2010, tot pentru performanțele obținute pe banca lui Inter.

Revenind pe teren, Inter ocupă în prezent locul secund în Serie A, la un singur punct în spatele liderului Lazio. Următorul meci al echipei lui Chivu este cel cu Atalanta, în deplasare, programat duminică, de la ora 21:45.