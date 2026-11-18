Ce se întâmplă cu celebrele pauze de apă implementate de la CM 2026

Publicaţia britanică The Guardian dezvăluie că FIFA a menţinut pauzele de apă introduse în timpul Cupei Mondiale din 2026 în documentele sale de licitaţie pentru Cupei Mondiale din 2030, în ciuda controverselor din jurul acestora.

Numeroasele proteste din timpul Cupei Mondiale nu au fost suficiente pentru a influenţa decizia forului mondial.

Potrivit The Guardian, FIFA nu a eliminat controversatele „pauze de hidratare” de trei minute, implementate în timpul celor 104 meciuri ale ediţiei Cupei Mondiale din 2026, pauze care împărţeau fiecare repriză în două părţi egale.

Televiziunile care au difuzat meciurile competiţiei din America de Sud au fost mulţumite, datorită noilor sloturi publicitare profitabile pe care le oferă aceste pauze. Însă au existat şi multe critici din partea mai multor părţi interesate, inclusiv a lui Jürgen Klopp.

Pe atunci expert la postul german ZDF, noul antrenor al Germaniei se temea că fotbalul ar putea „deveni acum muzica de fundal a unui spectacol publicitar nesfârşit”.

Acum, se pare că FIFA a inclus pauzele de hidratare în procesul său de licitaţie pentru viitoarea Cupă Mondială. Arsene Wenger, şeful departamentului de dezvoltare globală al FIFA, a recunoscut în această vară că „uneori oamenilor nu le plac” aceste pauze de trei minute. „Suntem aici pentru a servi oamenii care urmăresc fotbalul şi vom trage concluzii din asta”, a adăugat fostul antrenor.

Cu toate acestea, potrivit The Guardian, FIFA „nu a decis încă dacă pauzele de hidratare vor fi folosite în timpul turneului din 2030”, care va avea loc în Maroc, Spania şi Portugalia, având şi trei meciuri programate în America de Sud. Cu toate acestea, ziarul britanic adaugă că „această posibilitate şi potenţialele beneficii comerciale sunt menţionate radiodifuzorilor în documentele de licitaţie” legate de viitoarea Cupă Mondială.