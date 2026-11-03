Coman, ce catastrofă! Antrenorul lui Florinel a făcut prăpăd la conferință: „Zero“

Coman, ce catastrofă! Antrenorul lui Florinel a făcut prăpăd la conferință: „Zero“ Stranieri
Amir Kiarash
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La Al-Gharafa, prăbușirea din acest sezon va produce, în curând, prima „decapitare“. Simțind că se apropie momentul demiterii sale, portughezul Pedro Martins și-a „sfâșiat“ jucătorii.

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O glumă proastă! Așa poate fi catalogată Al-Gharafa, unde joacă Florinel Coman (28 de ani). Rezultatele din acest sezon confirmă această impresie: 13 meciuri, 3 victorii, 3 egaluri, 7 înfrângeri, golaveraj 17-26.

Dintr-o formație care ar fi trebuit să fie o pretendentă la titlu, dar și în cursa pentru fazele eliminatorii ale Ligii Campionilor, Al-Gharafa a ajuns acum ciuca bătăilor! În campionat, echipa ocupă locul 8 din 12, la doar trei puncte de poziția a 11-a, care duce la barajul de menținere / promovare. Iar în Champions League, „leoparzii“ nu mai sperie pe nimeni. Pentru că Al-Gharafa e ultima, pe locul 16 din 16, cu zero puncte după patru etape.

Ieri, partida de acasă cu Al-Qadsiah (Arabia Saudită) a întregit dezastrul pentru Coman și colegii săi, în principala competiție continentală intercluburi din Asia.

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Pedro Martins, atac la jucătorii săi: „Nimic n-au arătat!“

Florinel Coman era, inițial, inclus în echipele probabile care au apărut în presă, înaintea meciului Al-Gharafa – Al-Qadsiah. Dar când a început meciul, românul a luat loc pe bancă. Până a fost introdus pe teren, în minutul 38, în locul lui Magri care s-a accidentat, tabela arăta deja 2-0 pentru formația saudită.

Cu Coman pe teren, până la pauză, dezastrul avea să ia amploare: 4-0 pentru Al-Qadsiah! Iar în repriza a doua, gazdele doar au reușit să limiteze proporțiile scorului. Chiar și așa, au primit și golul de 5-0, scor cu care s-a încheiat partida de la Doha.

După acest eșec usturător, încă unul pentru Al-Gharafa, zilele lui Pedro Martins pe bancă sunt numărate. Așa se și explică discursul portughezului de la conferință. Aici, antrenorul aflat în funcție din 2022 și-a „sfâșiat“ elevii. Printre cei vizați a fost, firește, și Florinel Coman.

„În prima repriză, am fost zero, ca echipă. Nimic n-am oferit, nimic n-am arătat. A fost, după părerea mea, unul dintre cele mai slabe meciuri pe care l-am făcut vreodată, în Champions League. E momentul să facem o evaluare serioasă a situației în care am ajuns. E clar că, cu zero puncte în Champions League după patru etape, șansele noastre de calificare sunt minime. De aceea, de acum încolo, trebuie să ne îndreptăm atenția, în primul rând, spre parcursul nostru din campionat“, a spus Pedro Martins.

Coman poate scăpa, într-un final, de antrenorul care nu l-a avut niciodată la inimă

Potrivit presei arabe, sunt șanse mari ca tehnicianul portughez, în vârstă de 56 de ani, să fie „decapitat“, în următoarele ore. Ar fi o veste bună pentru Florinel Coman. Acesta l-a prins pe actualul antrenor, de când a ajuns la Al-Gharafa, în vara anului 2024, și n-a fost niciodată în grațiile tehnicianului lusitan. De altfel, la scurt timp după sosirea sa la Doha, Coman a fost împrumutat, la cererea expresă a lui Pedro Martins. Acesta a dorit înlocuirea românului în lot cu un alt fotbalist străin. La vremea respectivă, Coman a plecat, la Cagliari, între februarie – mai 2025. Ulterior însă, s-a întors la Al-Gharafa, formație cu care e sub contract până în vara anului 2027.

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